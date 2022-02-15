Красиві вітання з великим святом Стрітення у СМС, віршах та листівках

Стрітення Господнє відзначається щорічно 15 лютого. Дане свято входить в число двунадесятих і вважається одним з найбільших. Воно символізує зустріч Старого Завіту і Новим Завітом.

Редакція Styler зібрала для вас найкращі привітання зі святом в СМС, віршах і листівках.

Поздоровлення в СМС

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім, бажаю, щоб в житті траплялися важливі і прекрасні зустрічі, щоб люди, що несуть щастя і світло не проходили повз. Нехай серцю вистачає мудрості побачити диво в найпростіших речах. Нехай радість кожного дня, подарованого Богом, перетворює життя в прекрасне свято. Миру, любові і віри!

***

Вітаємо вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо вам Божої допомоги у всіх справах, нехай все ладиться і виповнюється легко, нехай Ангел-хранитель стане вашим надійним провідником, будьте здорові і успішні!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю вас! Нехай в душі завжди буде тепло і добро. Затишку в домі, успіхів у роботі, здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Ангел вас завжди оберігає і допомагає знайти вірний шлях. Зі святом!

***

У це велике свято хочеться побажати добра і миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди і приходили лише приємні вісті. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить від бід.

***

У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх чудес в житті, достатку і відради, здоров'я і терпіння, неймовірних красот і радості. Бажаю з розкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром і щастям!

***

Поздоровлення у віршах

Стрітення Господнє -

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю вам чудесну

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Здійсняться мрії!

***

Сьогодні Стрітення! Чудово!

І сонце в небо попливло

Та усміхнулось світанково,

Щоб світло й тепло нам було.

Хай літо зиму переможе,

Бо так вже хочеться тепла.

А так і буде. Дуже схоже,

Що вже весна до нас прийшла.

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

***

Сьогодні Стрітення, ура!

Зиму проженемо з двору,

Нехай швидше вона йде,

Печалі за собою веде,

А ми весну будемо зустрічати,

І про тепло будемо мріяти,

Нехай скоріше розтане сніг,

Настане радість нехай для всіх!

***

Всі ми Зиму проводжали,

Красну Весну зустрічали!

Весно! Уквітчай наш край!

Дай нам добрий урожай!

Бери, Весно, ключі, обійди землицю

Зігрій її сонцем, освіти травицю,

На майбутнє жито, на теплеє літо!

***

Поздоровлення в листівках