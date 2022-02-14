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Стрітення Господнє 2022: найважливіші заборони і традиції цього дня

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Понеділок 14 лютого 2022 20:15
Стрітення Господнє 2022: найважливіші заборони і традиції цього дня Стрітення Господнє в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Стрітення Господнє відзначається щорічно 15 лютого. Це свято входить в число дванадесятих і вважається одним з найбільших. Воно символізує зустріч Старого Завіту і Нового Завіту.

Яких важливих традицій потрібно дотримуватися і що категорично заборонено в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята

Діва Марія принесла новонароджене немовля на 40 день, щоб виконати велике пророцтво Месії - про появу дитини, якій судилося врятувати світ.

На таїнство обряду з Марією відправився її чоловік Йосип. Під час обряду пара принесла в жертву білих голубів. А Симеон Богоприймець присвятив немовля Богу. Маленький Ісус був посвячений у віру, і його зустріч відбулася.

У християнстві Стрітення називають зустріччю старого і Нового Завітів. А в народі кажуть, що 15 лютого зустрічається зима з весною.

Традиції свята

Вранці 15 лютого віруючі відправляються на святкове богослужіння в храми та церкви. Моляться за щастя і просять у Бога підтримки. Якщо немає можливості піти в храм - можна молитися вдома.

На літургії освячують свічки, які забирають потім додому. А ще в цей день часто приймають таїнство причастя.

Люди дарують один одному ікони Божої Матері, проявляють доброту, допомагають нужденним і хворим.

Перед святом в будинку прибирають, щоб 15 лютого зустріти в чистоті та порядку. Всі домашні клопоти на Стрітення заборонені.

Віруючі дотримуються посту, але не суворого. З раціону виключаються тільки м'ясні продукти.

За старих часів на Стрітення хрестили дітей, проводили обряд вінчання. А ще - робили пропозицію дівчині. Вважалося, що посвататися на свято може тільки чоловік з найчистішими почуттями.

Що не можна робити у Свято

  • Нові справи на Стрітення не починають.
  • Не можна займатися домашньою роботою - прибиранням, пранням. Заборонена і важка робота, яка пов'язана з будинком.
  • Не можна сваритися, вживати нецензурні слова, злитися.
  • Заборонено вживати алкоголь і шумно гуляти та веселитися, відвідувати питні заклади.
  • Не можна гадати, проводити ритуали.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Епіфаній звернувся до українців з важливим посланням на тлі загрози вторгнення РФ.

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