Сретение Господне 2020: история праздника, традиции и интересные факты

Сретение Господне 2020 (Коллаж РБК-Украина)

По погоде на Сретение Господне в старину предсказывали весну и урожай

Сретение Господне – христианский праздник, принадлежит к числу двунадесятых праздников, который отмечают православные всего мира, а также в Украине. В некоторых календарях он указан 2 февраля, 14 февраля, а в Украине – 15 февраля.

История праздника

На сороковой день после Рождества Христова и по исполнению законного очищения Мария вместе с Йосифом пришла из Вифлиеема в Иерусалим к храму Божию, принеся туда младенца Иисуса. По закону родители должны были приносить в храм к Богу своих первенцев на 40 день после рождения. Кроме того, полагалось принести жертву. Мария и Йосиф принесли двух голубиных птенцов.

Славянское слово "сретение" переводится как "встреча" – это встреча в лице старца Симеона с Богом. Именно в тот день, когда Мария и Йосиф принесли в храм Иисуса, он взял его на руки и сказал пророческие слова.

В богослужебном календаре этот праздник появился в IV веке и первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, который завершал 40-дневный цикл после праздника Богоявления. На данный момент этот праздник знаменует собой встречу человечества с христианством.

Традиции праздника

На Сретение Господне в церквях проводится праздничное богослужение. Во время службы освящают церковные свечи, которые по древним обычаям, помогали защитить дом от пожаров и молний. Эти свечи потом зажигали во время грозы, в периоды катастроф, во время пожаров. Также эти свечи зажигали, чтобы помочь роженицам во время родов и когда в доме был покойник.

Кроме того, на Сретение освящают воду. Она обладает целебными свойствами, лечит больные места, спасает от "дурного глаза", ею поят домашний скот, чтобы он не болел.

Приметы на Сретение

В народе Сретение считается днем, когда встречаются зима и весна. В этот день обычно следил и за погодой. Если к вечеру теплело, то значит весна будет ранней. Если похолодает – то зима еще задержится.

Тихая погода на Сретение – к хорошему урожаю и роению пчел

На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой

На Сретение идет снег – весна будет поздняя и холодная

Капает с крыш – зима затянется

Сосульки не текут – к хорошему урожаю кукурузы

На деревьях иней – урожай картошки и гречки

Сильный ветер на Сретение – к хорошему урожаю плодовых деревьев