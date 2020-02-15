Сретение Господне 2020: история праздника, традиции и интересные факты

По погоде на Сретение Господне в старину предсказывали весну и урожай
Сретение Господне – христианский праздник, принадлежит к числу двунадесятых праздников, который отмечают православные всего мира, а также в Украине. В некоторых календарях он указан 2 февраля, 14 февраля, а в Украине – 15 февраля.
На сороковой день после Рождества Христова и по исполнению законного очищения Мария вместе с Йосифом пришла из Вифлиеема в Иерусалим к храму Божию, принеся туда младенца Иисуса. По закону родители должны были приносить в храм к Богу своих первенцев на 40 день после рождения. Кроме того, полагалось принести жертву. Мария и Йосиф принесли двух голубиных птенцов.
Славянское слово "сретение" переводится как "встреча" – это встреча в лице старца Симеона с Богом. Именно в тот день, когда Мария и Йосиф принесли в храм Иисуса, он взял его на руки и сказал пророческие слова.
В богослужебном календаре этот праздник появился в IV веке и первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, который завершал 40-дневный цикл после праздника Богоявления. На данный момент этот праздник знаменует собой встречу человечества с христианством.
На Сретение Господне в церквях проводится праздничное богослужение. Во время службы освящают церковные свечи, которые по древним обычаям, помогали защитить дом от пожаров и молний. Эти свечи потом зажигали во время грозы, в периоды катастроф, во время пожаров. Также эти свечи зажигали, чтобы помочь роженицам во время родов и когда в доме был покойник.
Кроме того, на Сретение освящают воду. Она обладает целебными свойствами, лечит больные места, спасает от "дурного глаза", ею поят домашний скот, чтобы он не болел.
В народе Сретение считается днем, когда встречаются зима и весна. В этот день обычно следил и за погодой. Если к вечеру теплело, то значит весна будет ранней. Если похолодает – то зима еще задержится.
Тихая погода на Сретение – к хорошему урожаю и роению пчел
На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой
На Сретение идет снег – весна будет поздняя и холодная
Капает с крыш – зима затянется
Сосульки не текут – к хорошему урожаю кукурузы
На деревьях иней – урожай картошки и гречки
Сильный ветер на Сретение – к хорошему урожаю плодовых деревьев