Стрітення Господнє 2020: історія свята, традиції і цікави факти

Стрітення Господнє 2020 (Колаж РБК-Україна)

По погоді на Стрітення Господнє в старовину передбачали весну і врожай

Стрітення Господнє – християнське свято, що належить до числа дванадесятих свят, яке відзначають православні всього світу, а також в Україні. У деяких календарях воно вказане 2 лютого, 14 лютого, а в Україні – 15 лютого.

Історія свята

На сороковий день після Різдва Христового та на виконання законного очищення Марія разом з Йосифом прийшла з Вифлеєма в Єрусалим, до храму Божого, принісши туди немовля Ісуса. За законом батьки повинні були приносити в храм до Бога своїх первістків на 40 день після народження. Крім того, належало принести жертву. Марія та Йосиф принесли двох пташенят голубиних.

Слов'янське слово "стрітення" перекладається як "зустріч" – це зустріч в особі старця Симеона з Богом. Саме в той день, коли Марія та Йосиф принесли в храм Ісуса, він узяв його на руки та сказав пророчі слова.

У богослужбовому календарі це свято з'явилося в IV столітті та спочатку воно сприймалося не як самостійне свято, а як день, який завершував 40-денний цикл після свята Богоявлення. На даний момент це свято знаменує собою зустріч людства з християнством.

Традицією свята

На Стрітення Господнього в церквах проводиться святкове богослужіння. Під час служби освячують церковні свічки, які за стародавнім звичаєм, допомагали захистити будинок від пожеж і блискавок. Ці свічки потім запалювали під час грози, в періоди катастроф, під час пожеж. Також ці свічки запалювали, щоб допомогти породіллям під час пологів і коли в хаті був небіжчик.

Крім того, на Стрітення освячують воду. Вона володіє цілющими властивостями, лікує хворі місця, рятує від "лихого ока", нею напувають худобу, щоб вона не хворіла.

Прикмети на Стрітення

У народі Стрітення вважається днем, коли зустрічаються зима та весна. В цей день зазвичай стежив і за погодою. Якщо до вечора теплішало, то значить весна буде ранньою. Якщо похолоднішає – то зима ще затримається.

Тиха погода на Стрітення – до хорошого врожаю і роїння бджіл

На Стрітення тепло і сонячно – весна буде теплою

На Стрітення йде сніг – весна буде пізня і холодна

Капає з дахів – зима затягнеться

Бурульки не течуть – до хорошого врожаю кукурудзи

На деревах іній – урожай картоплі й гречки

Сильний вітер на Стрітення – до хорошого врожаю плодових дерев