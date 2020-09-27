Средства от простуды, которые могут навредить: будьте осторожны

Существует много народных методов лечения простуды и часть из них – мифы. Некоторые такие средства очень опасны и могут не только не облегчить течение болезни, но и нанести серьезный вред здоровью человека.

Специалисты перечислили методы и средства лечения простудных заболеваний, от которых стоит отказаться раз и навсегда. Об этом пишет издание Medic.ua.

Алкоголь

Самый распространенный миф о том, что простуду в начальных стадиях можно побороть с помощью алкоголя. Однако алкоголь приводит к обезвоживанию, он сушит слизистые оболочки, взывает дискомфорт и сильно усложняет организму борьбу с вирусом. В результате обезвоживания простуда может затянуться на более долгий период.

Цинк

Не так давно появился миф о том, что добавки цинка могут ускорить выздоровление и облегчить симптомы простуды. Есть исследования, которые показали, что употребление цинка при первых признаках простуды могут сократить длительность симптомов на полтора дня. Однако врачи предупреждают, что употребление добавок цинка может стать причиной неприятных побочных эффектов и тошноты.

Отсутствие лечения

Часто люди просто полагаются на свой организм и считают, что не нужно ему помогать справляться с симптомами простуды. Они не принимают никаких лекарственных препаратов и не добавляют в рацион необходимые средства. Действительно, есть люди, которые справляются с простудами самостоятельно, но вирус при этом может длиться дольше и период заразности для других будет также более длинный.

Витамин С

Еще один распространенный миф о лечении простуды. Считается, что витамин С помогает в борьбе с простудными заболеваниями и его часто выписывают одновременно с другими лекарственными препаратами. Однако исследования показывают, что витамин С не влияет на предотвращение заболевания или облегчения его симптомов. Кроме того, большие дозы витамина С могут вызвать аллергическую реакцию или диарею.

Смешивание лекарств

Считается, что безрецептурные лекарства от простуды можно смешивать с другими препаратами и это безопасно. Однако взаимодействие может происходить между любыми препаратами и некоторые начинают угнетать действие друг друга. Перед употреблением любых средств стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, что можно сочетать между собой.

Эхинацея

Многочисленные исследования показывают, что эхинацея действительно помогает при простудных заболеваниях и способна сократить проявление симптомов на полтора дня. Однако эхинацея подходит далеко не всем, она может вызвать серьезные аллергические реакции. Принимать ее стоит очень осторожно и только после консультации с врачом.

Куриный бульон

Старинное средство, которое часто используют для облегчения симптомов простуды. Бульон действительно помогает и облегчает течение болезни, но есть нюансы. В курином бульоне содержится много соли, а она приводит к обезвоживанию организма.

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