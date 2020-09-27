Засоби від застуди, які можуть нашкодити: будьте обережні

Існує багато народних методів лікування застуди й частина з них – міфи. Деякі такі засоби дуже небезпечні й можуть не тільки не полегшити перебіг хвороби, але і завдати серйозної шкоди здоров'ю людини.

Фахівці перерахували методи та засоби лікування простудних захворювань, від яких варто відмовитися раз і назавжди. Про це пише видання Medic.ua.

Алкоголь

Найпоширеніший міф про те, що застуду в початкових стадіях можна побороти за допомогою алкоголю. Однак алкоголь призводить до зневоднення, він сушить слизові оболонки, викликає дискомфорт і сильно ускладнює боротьбу організму з вірусом. В результаті зневоднення застуда може затягнутися на більш довгий період.

Цинк

Не так давно з'явився міф про те, що добавки цинку можуть прискорити одужання і полегшити симптоми застуди. Є дослідження, які показали, що вживання цинку при перших ознаках застуди можуть скоротити тривалість симптомів на півтора дня. Проте лікарі попереджають, що вживання цинку може стати причиною неприємних побічних ефектів і нудоти.

Відсутність лікування

Часто люди просто покладаються на свій організм і вважають, що не треба йому допомагати справлятися з симптомами застуди. Вони не приймають ніяких лікарських препаратів і не додають у раціон необхідні засоби. Дійсно, є люди, які справляються з застудами самостійно, але вірус при цьому може тривати довше і період заразності для інших буде також більш довгий.

Вітамін С

Ще один поширений міф про лікування застуди. Вважається, що вітамін С допомагає в боротьбі з простудними захворюваннями і його часто виписують одночасно з іншими лікарськими препаратами. Проте дослідження показують, що вітамін С не впливає на запобігання захворювання або полегшення його симптомів. Крім того, великі дози вітаміну С можуть викликати алергічну реакцію або діарею.

Змішування ліків

Вважається, що безрецептурні ліки проти застуди можна змішувати з іншими препаратами й це безпечно. Проте взаємодія може відбуватися між будь-якими препаратами та деякі починають пригнічувати дію один одного. Перед вживанням будь-яких засобів слід проконсультуватися з лікарем і з'ясувати, що можна поєднувати між собою.

Ехінацея

Численні дослідження показують, що ехінацея дійсно допомагає при простудних захворюваннях і здатна зменшити прояв симптомів на півтора дня. Однак ехінацея підходить далеко не всім, вона може викликати серйозні алергічні реакції. Приймати її слід дуже обережно і тільки після консультації з лікарем.

Курячий бульйон

Старовинний засіб, який часто використовують для полегшення симптомів застуди. Бульйон дійсно допомагає і полегшує перебіг хвороби, але є нюанси. У курячому бульйоні міститься багато солі, а вона призводить до зневоднення організму.

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