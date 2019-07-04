Гибель подводников в России: на подлодке моряков оказался капитан родом из Украины

Трагедия на подлодке (фото: коллаж РБК-Украина)

Российская атомная подлодка затонула в Баренцевом море

Трагедия на российской подлодке произошла 1 июля в Баренцевом море возле Североморска Мурманской области. Минобороны РФ не раскрывало название судна, но росСМИ выяснили, что это атомная подлодка АС-12 "Лошарик".

Позже стало известно, что на борту судна был уроженец Украины - 47-летний капитан 1 ранга Андрей Воскресенский, который родился в Севастополе. В 1994 году он закончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище.

С начала нулевых служил в части ВМФ в Петродворце, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны России.

Андрей Воскресенский (фото из соцсетей)

Воскресенский вместе с семьей жил в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Его тесть контр-адмирал Владимир Бедердинов также проживает в этом городе.

Воскресенский - кавалер трех орденов Мужества, ордена "За военные заслуги" и медали "За заслуги перед Отечеством 2-й степени". У него остались 15-летний сын и 23-летняя дочь.

Стоит отметить, что основной причиной трагедии на подлодке считают короткое замыкание, которое вызвало пожар. Но есть и мнение, что инцидент произошел из-за нарушения газового состава воздуха, а также проблем с аккумуляторными батареями при всплытии. Всего на судне погибло 14 моряков.

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