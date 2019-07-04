Загибель підводників в Росії: на підводному човні моряків виявився капітан родом з України

Трагедія на підводному човні (фото: колаж РБК-Україна)

Російський атомний підводний човен затонув у Баренцевому морі

Трагедія на російському підводному човні сталася 1 липня в Баренцевому морі біля Сєвєроморська Мурманської області. Міноборони РФ не розкривало назву судна, але росЗМІ з'ясували, що це атомний підводний човен АС-12 "Лошарік".

Пізніше стало відомо, що на борту судна був уродженець України - 47-річний капітан 1 рангу Андрій Воскресенський, який народився в Севастополі. У 1994 році він закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище.

З початку нульових служив у частині ВМФ в Петродворці, яка підпорядкована Головному управлінню глибоководних досліджень Міноборони Росії.

Андрій Воскресенський (фото з соцмереж)

Воскресенський разом з родиною мешкав у місті Сосновий Бор Ленінградської області. Його тесть контр-адмірал Володимир Бедердинов також проживає в цьому місті.

Воскресенський - кавалер трьох орденів Мужності, ордена "За військові заслуги" і медалі "За заслуги перед Вітчизною " 2-го ступеня". У нього залишилися 15-річний син і 23-річна дочка.

Варто зазначити, що основною причиною трагедії на підводному човні вважають коротке замикання, яке спричинило пожежу. Але є й думка, що інцидент стався через порушення газового складу повітря, а також проблем з акумуляторними батареями при спливанні. Всього на судні загинуло 14 моряків.

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