ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 16:42
В РФ из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек
Иллюстративное фото (bastion-opk.ru)

Пожар возник во время проведения биометрических измерений

В России 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Министерства обороны страны погибли 14 подводников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское ведомство.

Сообщается, что пожар возник во время проведения биометрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. На настоящий момент очаг возгорания ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в России при посадке вновь загорелся самолет. За медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек.

До этого в Махачкале (Дагестан, Российская Федерация) произошел взрыв на нефтяном танкере, сообщалось о не менее двух погибших. 

Чехия отменила запрет на полеты авиакомпаниям РФ после переговоров Чехия запретила полеты авиакомпаниям РФ
Новости Украины Российская Федерацияпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь