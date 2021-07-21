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Среди австралийских школьников набирает популярность "вейп-челлендж"

Автор: Наталия Гурковская

Австралийские эксперты обеспокоены набирающим популярность среди школьников “вейп-челленджем” в социальной сети TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail.

“12-летние школьники принимают участие в TikTok-вызовах, выпуская дым кольцами и “призраками” и выкладывая видео под хэштегами #vapechallenge и #vapeghost”, - сообщает издание. Австралийские учителя призывают местные власти ужесточить регулирование электронных сигарет и усилить контроль над их продажей несовершеннолетним.

В Украине запрет на продажу устройств для курения несовершеннолетним был введен только в начале текущего года. При этом, к примеру, табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) до сих пор можно легально продавать детям. Практически не существует ограничений на рекламу таких продуктов.

Ситуация должна измениться уже в ближайшее время. Комплексный антитабачный законопроект №4358, вводящий ряд ограничений на продажу и рекламу электронных сигарет, уже прошел первое чтение в Верховной раде и подготовлен Комитетом по вопросам здравоохранения ко второму. 339 народных депутатов проголосовали за то, чтобы защитить украинцев, в частности подростков, от вреда табака и электронных устройств для курения.

Разработка законопроекта инициирована народным депутатом Ладой Булах и председателем профильного комитета Михаилом Радуцким. Проект поддержало абсолютное большинство депутатов Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, его нормы одобрены Минздравом Украины. Ожидается, что парламент утвердит законопроект №4358 уже в сентябре.

Согласно исследованию КМИС, 92% опрошенных поддерживает запрет рекламы ТИЭН и е-сигарет. 90% респондентов выступает за расширение перечня общественных мест, свободных от табачного дыма (офисы, предприятия, гостиницы, общежития, вокзалы, парки и т.д.).

Как сообщалось, в Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта - 5805.

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