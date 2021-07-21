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Серед австралійських школярів набирає популярності "вейп-челендж"

Автор: Наталія Гурковська

Австралійські експерти стурбовані "вейп-челенджем", що набирає популярність серед школярів в соціальній мережі TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail.

"12-річні школярі беруть участь в TikTok-викликах, випускаючи дим кільцями і "примарами" і викладаючи відео під хештегом #vapechallenge і #vapeghost", - повідомляє видання.

Австралійські вчителі закликають місцеву владу посилити регулювання електронних сигарет і посилити контроль над їх продажем неповнолітнім.

В Україні заборона на продаж пристроїв для куріння неповнолітнім була введена тільки на початку поточного року. При цьому, наприклад, вироби з тютюном для електричного нагрівання (ТІЕНи) до сих пір можна легально продавати дітям. Практично не існує обмежень на рекламу таких продуктів.

Ситуація повинна змінитися вже найближчим часом. Комплексний антитютюновий законопроект №4358, що вводить ряд обмежень на продаж і рекламу електронних сигарет, вже пройшов перше читання у Верховній раді і підготовлений Комітетом з питань охорони здоров'я до другого. 339 народних депутатів проголосували за те, щоб захистити українців, зокрема підлітків, від шкоди тютюну і електронних пристроїв для куріння.

Розробка законопроекту ініційована народним депутатом Ладою Булах та головою профільного комітету Михайлом Радуцьким. Проект підтримала абсолютна більшість депутатів Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, його норми схвалені Міністерством охорони здоров'я України. Очікується, що парламент затвердить законопроект №4358 вже у вересні.

Згідно з дослідженням КМІС, 92% опитаних підтримує заборону реклами ТІЕН і е-сигарет. 90% респондентів виступає за розширення переліку громадських місць, вільних від тютюнового диму (офіси, підприємства, готелі, гуртожитки, вокзали, парки і т.д.).

Як повідомлялось, у Раду внесли законопроект, яким пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та будь-яких видів сигарет в супермаркетах. Номер законопроекту - 5805.

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