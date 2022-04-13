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Сразу отправляют на войну? Что нужно знать переселенцам, чтобы стать на военный учет во Львове

Фото: Как стать на учет во Львове переселенцам (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С начала вторжения России в Украину многие люди вынуждены были выехать в западные части страны, чтобы чувствовать себя в безопасности. Во Львов, например, выехало около 250 тысяч переселенцев, многие из них военнобязанные.

В материале Styler читайте, что нужно знать мужчинам, чтобы стать на учет в этом городе.

Не всех сразу забирают на войну

Еще в марте мэр Львова Андрей Садовый 2 марта заявил, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые приехали в город из других регионов Украины, должны стать на военный учет в течение суток после прибытия.

Но речь идет именно о взятии на учет военнообязанных, а не о немедленном отправлении на фронт или мобилизации, как многие думают.

Поначалу в военкоматы были огромные очереди, мужчин только регистрировали, но никто на фронт сразу не забирал. Через месяц очереди уменьшились значительно.

Кроме того, местные власти открыли несколько дополнительных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы все желающие могли встать на учет.

Руководство Минобороны еще раз напомнило украинцам, что взятие на учет не означает (но и не исключает) немедленную мобилизацию.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных Сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки. Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Что нужно, чтобы стать на военный учет во Львове

После прибытия во Львов в течение 24 часов вы должны явиться в военкомат.

Там запишут ваши паспортные данные, возьмут мобильный номер телефона, новый адрес и свяжутся в случае необходимости.

Если у вас есть военный билет - обязательно возьмите его с собой, также сообщите, есть ли у вас боевой опыт.

Если до вас дойдет очередь - вас пригласят пройти медкомиссию.

Помните, что на фронт сразу никого не отправляют. Вначале вы пройдете учения, если окажетесь пригодны.

Читайте также, вправе ли вам вручать повестки на улицах и в отелях.

Также мы писали, как мужчины убегают от мобилизации и что с ними делают по возвращению в Украину.

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мобилизация в Украине