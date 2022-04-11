Всеобщая мобилизация: вправе ли вам вручать повестки на улицах и в отелях

Объявлена ​​и проводится общая мобилизация в течение 90 суток со дня вступления указа в силу. Сейчас в Украине стартовала третья волна мобилизации.

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину и президент Владимир Зеленский издал Указ "Об всеобщей мобилизации". 3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден.

В материале Styler читайте, могут ли вручать повестки на улицах и гостиницах.

Виды повесток

Они бывают четырех видов:

- уточнение учетных данных;

- прохождение медкомиссии;

- призыв на военную службу в ВСУ;

- прибыть на призывной участок.

В первом случае военкомат собирает данные о мужчине. Это состав семьи, место работы, состояние здоровья. Во втором – комиссия определит пригодный ли призывник к службе.

В третьем случае повестку обычно дают после прохождения медосмотра, но могут быть и без него. На этот вызов следует обязательно явиться в военкомат. Обычно после такой повестки мужчин забирают на срочную службу.

Если получили четвертый вид - в течение 12-24 часов вы должны явиться на призывной пункт. Это не значит, что мужчину сразу отправят в армию. Есть несколько вариантов, следующих после прохождения медосмотра, который установит пригодность к службе.

Вручить повестку могут лично в руки по месту жительства или работы, передать родными и даже запихать в дверь. После получения нужно прийти в военкомат. В противном случае призывники могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Отметим, что вручить повестку могут где угодно: и на улице, и на блокпосте. В Законе этот момент не уточнен. Повестка выдается на основании документа, удостоверяющего личность.

Кто вручает повестки?

Сотрудники военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления могут вручать повестки. Они могут быть переданы непосредственно должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.