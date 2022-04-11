Всеобщая мобилизация: вправе ли вам вручать повестки на улицах и в отелях
24 февраля 2022 года Россия напала на Украину и президент Владимир Зеленский издал Указ "Об всеобщей мобилизации". 3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден.
Объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток со дня вступления указа в силу. Сейчас в Украине стартовала третья волна мобилизации.
В материале Styler читайте, могут ли вручать повестки на улицах и гостиницах.
Виды повесток
Они бывают четырех видов:
- уточнение учетных данных;
- прохождение медкомиссии;
- призыв на военную службу в ВСУ;
- прибыть на призывной участок.
В первом случае военкомат собирает данные о мужчине. Это состав семьи, место работы, состояние здоровья. Во втором – комиссия определит пригодный ли призывник к службе.
В третьем случае повестку обычно дают после прохождения медосмотра, но могут быть и без него. На этот вызов следует обязательно явиться в военкомат. Обычно после такой повестки мужчин забирают на срочную службу.
Если получили четвертый вид - в течение 12-24 часов вы должны явиться на призывной пункт. Это не значит, что мужчину сразу отправят в армию. Есть несколько вариантов, следующих после прохождения медосмотра, который установит пригодность к службе.
Вручить повестку могут лично в руки по месту жительства или работы, передать родными и даже запихать в дверь. После получения нужно прийти в военкомат. В противном случае призывники могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Отметим, что вручить повестку могут где угодно: и на улице, и на блокпосте. В Законе этот момент не уточнен. Повестка выдается на основании документа, удостоверяющего личность.
Кто вручает повестки?
Сотрудники военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления могут вручать повестки. Они могут быть переданы непосредственно должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Читайте также, как мужчины убегают от мобилизации и что с ними делают по возвращению в Украину.
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