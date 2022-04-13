Відразу відправляють на війну? Що потрібно знати переселенцям, щоб стати на військовий облік у Львові

Не всіх відразу забирають на війну

Ще в березні мер Львова Андрій Садовий 2 березня заявив, що всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які приїхали в місто з інших регіонів України, повинні стати на військовий облік протягом доби після прибуття.

Але мова йде саме про взяття на облік військовозобов'язаних, а не про негайне відправлення на фронт або мобілізацію, як багато хто думає.

Спочатку у військкомати були величезні черги, чоловіків тільки реєстрували, але ніхто на фронт відразу не забирав. Через місяць черги зменшилися значно.

Крім того, місцева влада відкрила кілька додаткових центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб всі бажаючі могли стати на облік.

Керівництво Міноборони ще раз нагадало українцям, що взяття на облік не означає (але і не виключає) негайну мобілізацію.

"Хочу звернутися до всіх військовозобов'язаних українців. У державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв'язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з сім'ями в інші регіони, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей в армію і відправляти на фронт. У цьому немає сенсу", - заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Що потрібно, щоб стати на військовий облік у Львові

Після прибуття до Львова протягом 24 годин ви повинні з'явитися у військкомат.

Там запишуть ваші паспортні дані, візьмуть мобільний номер телефону, нову адресу і зв'яжуться в разі необхідності.

Якщо у вас є військовий квиток - обов'язково візьміть його з собою, також повідомте, чи є у вас бойовий досвід.

Якщо до вас дійде черга - вас запросять пройти медкомісію.

Пам'ятайте, що на фронт відразу нікого не відправляють. Спочатку ви пройдете навчання, якщо вас визнають придатним до служби.