Сразу два самолета: в России новые неприятности с "Суперджетом"

Пожар в самолете в Шереметьево 5 мая, унес жизни 41 человека из 78, находящихся на борту. После трагического происшествия стала все чаще всплывать информация о неприятностях с узкофюзеляжным российским самолетом Sukhoi Superjet 100.

Так, стало известно, что в РФ в ночь на понедельник, 13 мая, произошло ЧП с двумя такими самолетами. К счастью, обошлось без людских жертв.

Первые неприятности случились с самолетом, который вылетал из Москвы в Самару. Superjet экстренно вернулся в "Шереметьево". Самолету пришлось развернуться во Владимирской области, сообщают росСМИ.

При этом время прилета в Самаре было отложено на полтора часа.

А в Краснодаре авиакомпания сняла с рейса один из Sukhoi Superjet 100. Он должен был вылететь ночью в Челябинск. Такие меры, по словам пассажира самолета Сергея Жеребина, были приняты из-за технических неполадок. При этом на борту авиалайнера уже были пассажиры, а самолет готовился ко взлету. Об этом Сергей Жеребин написал на своей Facebook-странице.

В России сломалось сразу два Суперджета (фото: facebook.com/serzh81)

"Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов, и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключенной вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо спертым..." - написал Сергей.

В России сломалось сразу два Суперджета (скрин: facebook.com/serzh81)

Ранее мы писали о том, что одна из пассажирок погибла в хвосте самолета, пытаясь спасти детей.

Напомним, пассажир Суперджета, который загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая, рассказал, что часть людей погибла практически мгновенно.

К слову, в Шереметьево погиб предатель Украины, внесенный в базу "Миротворца".