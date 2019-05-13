Одразу два літаки: в Росії нові неприємності з "Суперджетом"

Пожежа в літаку в Шереметьєво 5 травня, забрала життя 41 людини з 78, що були на борту. Після трагічної події стала все частіше з'являтися інформація про неприємності з вузькофюзеляжним російським літаком Sukhoi Superjet 100.

Так, стало відомо, що в РФ у ніч на понеділок, 13 травня, сталася НП з двома такими літаками. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Перші неприємності сталися з літаком, який вилітав з Москви в Самару. Superjet екстрено повернувся в "Шереметьєво". Літаку довелося розвернутися у Володимирській області, повідомляють росЗМІ.

При цьому час прильоту в Самарі було відкладено на півтора години.

А в Краснодарі авіакомпанія зняла з рейсу один з Sukhoi Superjet 100. Він повинен був вилетіти вночі в Челябінськ. Такі заходи, за словами пасажира літака Сергія Жеребіна, були прийняті через технічні неполадки. При цьому на борту авіалайнера вже були пасажири, а літак готувався до зльоту. Про це Сергій Жеребін написав на своїй Facebook-сторінці.

В Росії зламалися одразу два Суперджета (фото: facebook.com/serzh81)

"Гнітюча тиша двигуна, тиша в салоні, що створюється світлом прожекторів через прорізи ілюмінаторів, і жахлива задуха... Ніколи не думав, що при відключеній вентиляції повітря на борту моментально стає удушливо спертим..." - написав Сергій.

В Росії зламалися одразу два Суперджета (скрін: facebook.com/serzh81)

Раніше ми писали про те, що одна з пасажирок загинула в хвості літака, намагаючись врятувати дітей.

Нагадаємо, пасажир Суперджета, який загорівся в аеропорту Шереметьєво 5 травня, розповів, що частина людей загинула практично миттєво.

До слова, в Шереметьєво загинув зрадник України, внесений у базу "Миротворця".