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Побежала на крики: пассажирка погибла в Шереметьево, спасая детей

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 10:11
Побежала на крики: пассажирка погибла в Шереметьево, спасая детей
Пожар в Шереметьево - пассажирка спасала детей и погибла (коллаж: РБК-Украина)

При пожаре в Шереметьево удалось выжить 37 пассажирам

Пожар в самолете в Шереметьево в воскресенье, 5 мая, унес жизни 40 пассажиров авиалайнера и одного члена экипажа. Среди пассажиров была Альбина Пилипчук, которая погибла, спасая детей. Историю девушки опубликовал Telegram-канал Mash.

Альбина имела все шансы спастись, став одной из 37 выживших, поскольку она сидела в девятом ряду, а, как известно, "роковыми" рядами самолета стали все после одинадцотого.

Но когда все пассажиры рвонули вперед, девушка услышала позади детские крики и пошла назад, понимая, что кто-то должен им помочь. Она задохнулась от угарного газа - тело Альбины нашли в хвосте самолета.

"Так вышло, что все пассажиры до 11-го ряда смогли спастись. Все, кроме Альбины. У нее остался 10-летний сын, которого женщина растила в одиночку. Теперь ее нет, а мальчику боятся сказать, что мама погибла. Он верит, что она все еще в больнице, он очень ее ждет", - написано в сообщении.

Побежала на крики: пассажирка погибла в Шереметьево, спасая детей

Пожар в Шереметьево - пассажирка спасала детей и погибла (Альбина Пилипчук с сыном, фото: telegram.org/mash)

Напомним, пассажир Суперджета, который загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая, рассказал, что часть людей погибла практически мгновенно.

Ранее мы писали о том, что в Шереметьево погиб предатель Украины, внесенный в базу "Миротворца".

А также сообщали о том, что украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево.

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