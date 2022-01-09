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Всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 11:26
Всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду Фото: Всплыли запрещенные фото времен СССР (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Времена СССР у многих ассоциируются с тотальным дефицитом, очередями, почти пустыми полками, которые словно Церберы охраняли злые советские продавщицы. Особенно нехватку элементарных благ можно было почувствовать накануне праздников, когда ингредиенты для того же новогоднего стола приходилось буквально добывать чуть ли не за несколько месяцев.

Кадрами поделился известный блогер Максим Мирович.

По словам блогера, советская "плановая" торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже простых продуктов.

Поэтому не факт, что отстояв в очереди вы получите товар на руки. Часто он мог закончится перед самым носом, и тогда вы уходили из магазина с пустыми руками.

Очереди были буквально за всем - тортами, фруктами, колбасой, зеленым горошком. Не исключение - непродовольственные товары - обувь, одежда, и так далее.

Помимо очередей в магазинах, пишет Мирович, еще могли быть очереди и на улице, чаще всего за какими-нибудь фруктами. Вообще иметь на праздничном столе какие-нибудь фрукты считалось редкой удачей.

"Постоянно стояли в очереди за сырокопчёной колбасой, называемой "сервелат" - советская сырокопченая колбаса пахла железнодорожными шпалами и продавалась ненарезанной, целыми "палками"... Удачей считалось урвать 2-3 палки колбасы - в этом случае 1-2 палки можно было отнести кому-нибудь в подарок или выменять на что-то другое дефицитное", - пишет Мирович.

К примеру, на фото ниже женщины в очереди дерутся за торты в коробках.

Всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду

Фото: Женщины дерутся за еду (mirovich.media)

Смотрите ниже подборку снимков, показывающих убогость быта при совке.

Всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одеждуВсплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду

Фото: mirovich.media

Раньше мы писали про редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в "совке".

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