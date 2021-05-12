Спутники Маска снова напугали украинцев: "караван" огней тянулся в небе три ночи (видео)

Сообщается, что "непонятные" светящиеся объекты двигались ровной полосой в небе 9, 10 и 11 мая. Их могли наблюдать в Сарнах до полуночи.

Очевидцы сняли "караван" спутников Starlink в небе на видео, после чего кадры выложили в сеть.

Видео: интернет-спутники Илона Маска Starlink "блуждали" несколько ночей подряд в небе над Сарнами

На этом ролике интернет-спутники Маска видны гораздо отчетливее и ярче, чем ранее, когда их видели в Киеве (в ночь на 9 мая).

Видео: в небе над Киевом заметили "парад" спутников Илона Маска Starlink

Пролетающие на низкой околоземной орбите Земли спутники Starlink, по замыслу основателя американской компании SpaceX, предпринимателя Илона Маска, должны сделать скоростной интернет доступным для всего мира. Первой компания начнет обслуживать территорию Канады и север США. Глобальное покрытие планеты ожидается в 2021 году.

4 мая SpaceX вывела с помощью ракеты-носителя Falcon 9 на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink, и теперь их уже в целом более 1300, а ранее в компании заявляли о планах запустить 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите в течение следующих нескольких лет.