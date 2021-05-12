Супутники Маска знову налякали українців: "караван" вогнів тягнувся небом три ночі (відео)

Повідомляється, що "незрозумілі" об'єкти, що світяться, рухалися рівною смугою в небі 9, 10 і 11 травня. Їх могли спостерігати в Сарнах до опівночі.

Очевидці зняли "караван" супутників Starlink в небі на відео, після чого кадри виклали в мережу.

Відео: інтернет-супутники Ілона Маска Starlink "блукали" кілька ночей поспіль у небі над Сарнами

На цьому ролику інтернет-супутники Маска видно набагато виразніше і яскравіше, ніж раніше, коли їх бачили в Києві (в ніч проти 9 травня).

Відео: у небі над Києвом помітили "парад" супутників Ілона Маска Starlink

Супутники Starlink, що пролітають на низькій навколоземній орбіті Землі, за задумом засновника американської компанії SpaceX, підприємця Ілона Маска, мають зробити швидкісний інтернет доступним для всього світу. Першою компанія почне обслуговувати територію Канади та північ США. Глобальне покриття планети очікується у 2021 році.

4 травня SpaceX вивела за допомогою ракети-носія Falcon 9 на навколоземну орбіту ще 60 супутників Starlink, і тепер їх вже в цілому понад 1300, а раніше в компанії заявляли про плани запустити 12 тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті протягом наступних кількох років.