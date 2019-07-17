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Спускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчина

STYLERПроисшествия    17.07.2019 - 14:16
Спускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчина
Под Киевом мужчина спускался на простынях и разбился (колаж: РБК-Украина)

Молодого человека госпитализировала "скорая"

Молодой мужчина разбился, упав с солидной высоты. Парень путался спускался на связке из нескольких простыней из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Чрезвычайное происшествие случилось в новом жилищном комплексе "Акварели" в городе Вишневое Киево-Святошинского района столицы. Молодого парня госпитализировали медики скорой помощи.

Спускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчина

Под Киевом мужчина спускался на простынях и разбился (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Судя по снимкам, мужчине не хватило простыней на два нижних этажа. Вероятно, с этой высоты он и упал.

"Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - написано в сообщении паблика.

 

Под Киевом мужчина спускался на простынях и разбился (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что пользователи сети уже успели выдвинуть свою версию произошедшему и в комментариях нарекли молодого человека героем-любовником, который спасался от гнева ревнивого супруга.

"Вернулся муж, или убегал от любимой женщины - не выдержал ее любви! Хорошо что жив остался - ждем новостей, что на самом деле его заставило такой отчаянный поступок сделать", - написал один из пользователей.

"На два этажа не хватило. Все меньше падать чем с пятого. Мда..." - подметил комментатор.

Спускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчинаСпускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчина

Скрин комментариев

"Видимо муж КМС по боксу", - выдвинул предположение еще один пользователь.

"Вот оно, как затмение влияет на людей", - отметил юзер.

Спускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчинаСпускался с пятого этажа на простынях: под Киевом разбился молодой мужчина

Под Киевом мужчина спускался на простынях и разбился (скрин: facebook.com)

К слову, недавно в Киевской области 23-летний мужчина забил своего недруга табуреткой до смерти. Парень для маскировки переоделся в костюм супрегероя из комиксов - Спайдермена, или Человека-Паука.

Ранее мы писали, что украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению.

А также сообщали о том, что 20-летнего Вадима Онищенко, который исчез, направляясь на Atlas Weekend в Киеве 11 июля, нашли повешенным в одном из районов столицы.

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