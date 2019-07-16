Под Киевом "Спайдермен" забил табуреткой своего врага: все детали и фото

Под Киевом "Спайдермен" забил табуреткой мужчину (коллаж: РБК-Украина)

Молодой человек решил "замаскироваться" для совершения преступления

В Киевской области 14 июля произошло жестокое убийство: мужчину забили табуреткой и палкой. От полученных повреждений потерпевший погиб на месте. Недавно подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Трагическое событие произошло в селе Горенка Киево-Святошинского района. Преступником оказался ранее судимый 23-летний мужчина, у которого с жертвой были длительные неприязненные отношения.

Интересным является то, что на момент совершения преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм Спайдермена.



Мужчине объявили подозрение по части 2 статьи 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Под Киевом "Спайдермен" забил табуреткой мужчину (фото: facebook.com)

Отметим, что пользователи сети шокированы подобным инцидентом. Если бы не трагичность события, над ней можно было бы вволю посмеяться.

Может, он мир спасал от очередного суперзлодея. А его арестовали...

Неправильный какой-то Спайдермен.

Супергерой, которого мы заслужили.

Герои уже не те!

Под Киевом "Спайдермен" забил табуреткой мужчину (скрин: facebook.com)

Кто-то (уже ясно кто) пытался подставить Спайдермена.

С большой силой приходит большая ответственность...

Истинное Лицо человека-паука, и его еще в "Мстители" взяли.

Я не удивлюсь, если он на суде скажет что его подставил Бэтмен!

Этакий затейник.

Под Киевом "Спайдермен" забил табуреткой мужчину (скрин: facebook.com)

Ранее мы писали, что украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению.

А также сообщали о том, что 20-летнего Вадима Онищенко, который исчез, направляясь на Atlas Weekend в Киеве 11 июля, нашли повешенным в одном из районов столицы.

К слову, недавно в Киеве женщина родила и бросила ребенка на улице возле трансформаторной будки. Плач малыша услышала женщина, живущая по соседству, которая и спасла ребенка.