Украинка убила ребенка в детсаду Израиля: появилась новая информация о трагедии

Украинка убила ребенка в Израиле (коллаж: РБК-Украина)

Украинка полностью признала свою вину в содеянном

Украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению. Но родители ребенка сочли приговор слишком мягким. Об этом пишет "Сегодня".

23-летняя женщина работала помощницей воспитателя в детском саду "Маша и Медведь" города Петах-Тиква. Около года назад Инна решила "успокоить" маленькую Ясмин Винта, которая никак не хотела засыпать во время тихого часа. Воспитательница накрыла ребенка одеялом, села сверху и начала играть на мобильном телефоне.

Инна Скибенко (фото: соцсети)

Через десять минут она сбросила одеяло, увидев, что девочка не реагирует, снова накрыла ее одеялом с головой и погрузилась в свой телефон. Лишь через 1 час и 50 минут уже другая няня поняла, что девочка мертва. На маленькой Ясмин не было следов насилия, но позже экспертиза выяснила, что девочка умерла от удушения.

Кроме того выяснилось, что Инна Скибенко и еще одна работница детсада систематически издевались над детьми, применяя к ним физическую силу. Все эти случаи, как и убийство Ясмин Винта, были зафиксированы на камеры видеонаблюдения, установленные в саду.

На видеозаписи можно увидеть, как воспитательница с силой укладывает плачущую девочку на матрас, накрывает ее с головой одеялом, а затем сама ложится поверх ребенка. Пока девочка билась в конвульсиях, работница детского сада что-то рассматривала в своем мобильном телефоне.

Ясмин Винта (фото: соцсети)

По этому делу были допрошены еще несколько работников данного детского сада. После допроса они были освобождены на ограничительных условиях.

Инну Скибенко обвинили в непреднамеренном убийстве и присудили к 17 годам тюрьмы. Она полностью признала свою вину, поэтому получила меньший срок, чем того требовала прокуратура. Родители Ясмин Винта с этим не согласны - они считают такой срок слишком мягким.

Украинка убила ребенка в Израиле (видео: YouTube/Сегодня)

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