Спрощена заява на субсидію: як подати документи (інструкція)

Пенсійний фонд України повідомив про запуск експериментального проєкту, в рамках якого можна буде подати документи на субсидію з комунальних послуг у спрощеному варіанті та онлайн.
Як подати документи на субсидію за спрощеною процедурою – читайте в інструкції нижче.
Українці можуть подати на житлову субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу домогосподарства.
Для призначення субсидії необхідно надати такі документи:
1. Авторизуйтесь на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП)
2. В особистому кабінеті в меню знайдіть розділ "Комунікації з ПФУ", виберіть пункт "Заява на житлову субсидію або пільгу", натисніть "Продовжити"
3. У вікні вибирайте "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"
4. Заповніть онлайн-форму, вказавши особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших учасників заяви та банківські реквізити.
5. Живуть на орендованій квартирі необхідно додати скан договору про оренду, натиснувши кнопку "Додати файл"
6. Натисніть кнопку "Сформувати заяву"
7. Перевірте дані, при необхідності виправте помилки та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ"
Далі система перевірить вашу заяву – на коректність наданої інформації. Щоб дізнатися про призначення субсидії, необхідно зайти в розділ "Мої звернення" та вибрати опцію "Статус звернення".
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