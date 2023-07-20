Упрощенное заявление на субсидию: как подать документы (инструкция)

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске экспериментального проекта, в рамках которого можно будет подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.
Как подать документы на субсидию по упрощенной процедуре - читайте в инструкции ниже.
Украинцы могут подать на жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.
Для назначения субсидии необходимо предоставить такие документы:
1. Авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП)
2. В личном кабинете в меню найдите раздел "Коммуникации с ПФУ", выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить"
3. В открывшемся окне выбирайте "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
4. Заполните онлайн-форму, указав личную информацию, паспортные данные, адрес, а также информацию о других участниках заявления и банковские реквизиты.
5. Живущим на съемной квартире необходимо добавить скан договора об аренде, нажав кнопку "Добавить файл"
6. Нажмите кнопку "Сформировать заявление"
7. Проверьте данные, при необходимости исправьте ошибки и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ"
Далее система проверит ваше заявление - на корректность предоставленной информации. Чтобы узнать о назначении субсидии, необходимо зайти в раздел "Мои обращения" и выбрать опцию "Статус обращения".
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