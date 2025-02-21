Сприяє росту волосся. Ось як правильно робити масаж голови

Переваги масажу шкіри голови

Трихолог Керрі Єйтс розповіла, що масаж полегшує напружену або стиснуту ділянку тіла, зокрема шкіру голови.

Напружена шкіра голови може бути справжньою проблемою для росту волосся, чинячи тиск на крихітні м’язи та тканини, що оточують волосяні фолікули, ускладнюючи їм виконання своєї роботи.

Згодом ця напруга може обмежити ріст волосся, потенційно призводячи до витончення або посиленого випадання. Хороший масаж шкіри голови знімає стягнутість і даючи фолікулам простір, необхідний для росту волосся без будь-яких перешкод.

Це також ефективний спосіб позбутися надлишків продукту, мертвої шкіри та жиру.

До того ж це чудовий спосіб покращити кровообіг, а це може мати позитивні наслідки для росту волосся. Поганий кровообіг означає, що волосяні фолікули не отримують необхідних поживних речовин і кисню з крові.

Це може призвести до ослаблення волосся, сповільнення росту та навіть надмірного випадання.

Як зробити собі масаж шкіри голови

З олією або без

Можна нанести невелику кількість олійки на шкіру голови (кунжутної або мигдальної). Вони містять поживні інгредієнти, які будуть додатково покращувати здоров’я шкіри голови.

Після цього волосся виглядатиме жирним, тому найкраще вимити його.

Використовуйте інструмент

Варто використовувати якийсь інструмент або щітку для шкіри голови. Це гарантує, що ви ненавмисно не подряпаєте ніжну шкіру нігтями.

М’яко помасажуйте лише кінчиками пальців

Масажуйте шкіру голови невеликими круговими рухами за годинниковою стрілкою та злегка натискайте. Також немає конкретного місця, яке потрібно починати або закінчувати на голові. Зосередьтеся на зонах напруги та працюйте інтуїтивно.

Скільки має тривати масаж шкіри голови

Немає точного часу, скільки має тривати масаж, але варто робити принаймні чотири хвилини на день.

Заплануйте більш тривалий сеанс, можливо, додавши в суміш деяких олій або засоби для догляду за шкірою голови, раз на тиждень або під час душу.