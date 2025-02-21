Способствует росту волос. Вот как правильно делать массаж головы

Преимущества массажа кожи головы

Трихолог Кэрри Йейтс рассказала, что массаж облегчает напряженную или сжатую область тела, в частности кожу головы.

Напряженная кожа головы может быть настоящей проблемой для роста волос, оказывая давление на крошечные мышцы и ткани, окружающие волосяные фолликулы, затрудняя им выполнение своей работы.

Со временем это напряжение может ограничить рост волос, потенциально приводя к истончению или усиленному выпадению. Хороший массаж кожи головы снимает стянутость и давая фолликулам пространство, необходимое для роста волос без каких-либо препятствий.

Это также эффективный способ избавиться от излишков продукта, мертвой кожи и жира.

К тому же это отличный способ улучшить кровообращение, а это может иметь положительные последствия для роста волос. Плохое кровообращение означает, что волосяные фолликулы не получают необходимых питательных веществ и кислорода из крови.

Это может привести к ослаблению волос, замедлению роста и даже чрезмерному выпадению.

Как сделать себе массаж кожи головы

С маслом или без

Можно нанести небольшое количество масла на кожу головы (кунжутного или миндального). Они содержат питательные ингредиенты, которые будут дополнительно улучшать здоровье кожи головы.

После этого волосы будут выглядеть жирными, поэтому лучше всего вымыть их.

Используйте инструмент

Стоит использовать какой-то инструмент или щетку для кожи головы. Это гарантирует, что вы нечаянно не поцарапаете нежную кожу ногтями.

Мягко помассируйте только кончиками пальцев

Массируйте кожу головы небольшими круговыми движениями по часовой стрелке и слегка надавливайте. Также нет конкретного места, которое нужно начинать или заканчивать на голове. Сосредоточьтесь на зонах напряжения и работайте интуитивно.

Сколько должен длиться массаж кожи головы

Нет точного времени, сколько должен длиться массаж, но стоит делать по крайней мере четыре минуты в день.

Запланируйте более длительный сеанс, возможно, добавив в смесь некоторых масел или средства для ухода за кожей головы, раз в неделю или во время душа.