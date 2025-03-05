Справжня вітамінна бомба! Цей овочевий суп по-тосканські вам захочеться їсти щодня

Що вам знадобиться:

Цибуля - 1 шт.

Часник - 3 зубчики

Помідор - 3 шт.

Морква - 1 шт.

Перець гострий - 1 шт.

Селера - 1 стебло

Шпинат - 1 пучок

Яєчний жовток - 4 шт.

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку

Як готувати овочевий суп по-тосканські

Цибулю та моркву потрібно очистити та нарізати. Селеру нарізаємо невеликими шматочками. Ставимо каструлю на вогонь й трохи її нагріваємо, додаємо оливкову олію, а потім нарізані овочі: цибулю, моркву та селеру. Тушкуємо, помішуючи, кілька хвилин.

Шпинат промийте і подрібніть. Зубчик часнику дрібно наріжте. Помідори наріжте невеликими кубиками. Додайте до тушкованих овочів шпинат, часник, помідори та подрібнений гострий перець. Потушкуйте ще декілька хвилин.

Залийте тушковані овочі окропом та варіть приблизно півгодини. Додайте улюблені спеції, сіль, чорний молотий перець.

Яєчні жовтки збийте у мисці та додайте у киплячий суп. Варіть ще 5-10 хвилин.

До супу можна подати підсмажені на оливковій олії грінки, які натерті часником.

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