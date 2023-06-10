Справжня смакота: шеф-кухар поділився надзвичайним рецептом глазурованих сирків (відео)

Домашній глазурований сирок

"Я обожнюю такі ласощі, бо це легко, смачно і діти будуть в захваті та й дорослі посмакують", - пише кулінар.

Інгредієнти:

Базова начинка для сирків

300 г кисломолочного сиру

50 г сметана 25% або вершки 33%

30 г масло

60 г цукор

5 г ванільний цукор

Для базової глазурі

150 г чорного шоколаду

75 г вершкового масла 82.%

Масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 г масла на олію, краще з виноградних кісточок. У такому випадку глазур буде мʼякішою.

Також можна додатково використовувати горішки та кокосову стружку.

Як приготувати

Візьміть хороший зерновий сир. Важливо, щоб він не був сухим або з щільними грудочками. Додайте сметану, масло та увесь цукор. Тоді занурювальним блендером все перебийте до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сиру.

Масу викладіть у формочки або через кондитерський мішок викладіть на маленьке деко у вигляді "сирочків", одразу вставте з одного боку половинку палички або зубочистку і заморозьте.

Якщо маса рідкувата додайте кокосову стружку. Буде смачно, і вона поглине надлишкову вологу.

Окремо приготуйте глазур на водяній бані або акуратно в мікрохвильовій печі по 30 секунд розігрійте шоколад та масло. Все перемішайте до однорідної консистенції і перемістіть у склянку. Так буде комфортніше занурювати сирки. За бажанням можна додати горішки чи поп-корн.

Діставши сирки з морозилки, швидко занурте їх у теплий шоколад, викладіть на застелене плівкою або пергаментом деко та дайте "відійти".

"На глазур ви можете брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки олією, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху, поки не застигло, можна посипати сухою малиною. Виходить смакота. Вдалих вам експериментів", - каже Ярославський.