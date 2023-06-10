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Справжня смакота: шеф-кухар поділився надзвичайним рецептом глазурованих сирків (відео)

Як приготувати глазурований сирок (колаж: Styler)
Автор: Styler

Глазурований сирок - ніжний десерт, який однаково добре смакує що дітям, що дорослим. Такі солодощі доволі легко приготувати вдома. За бажанням можна навіть поекспериментувати із начинкою чи глазур'ю.

Рецептом глазурованих сирків поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.

Домашній глазурований сирок

"Я обожнюю такі ласощі, бо це легко, смачно і діти будуть в захваті та й дорослі посмакують", - пише кулінар.

Інгредієнти:

Базова начинка для сирків

  • 300 г кисломолочного сиру
  • 50 г сметана 25% або вершки 33%
  • 30 г масло
  • 60 г цукор
  • 5 г ванільний цукор

Для базової глазурі

  • 150 г чорного шоколаду
  • 75 г вершкового масла 82.%

Масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 г масла на олію, краще з виноградних кісточок. У такому випадку глазур буде мʼякішою.

Також можна додатково використовувати горішки та кокосову стружку.

Як приготувати

Візьміть хороший зерновий сир. Важливо, щоб він не був сухим або з щільними грудочками. Додайте сметану, масло та увесь цукор. Тоді занурювальним блендером все перебийте до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сиру.

Масу викладіть у формочки або через кондитерський мішок викладіть на маленьке деко у вигляді "сирочків", одразу вставте з одного боку половинку палички або зубочистку і заморозьте.

Якщо маса рідкувата додайте кокосову стружку. Буде смачно, і вона поглине надлишкову вологу.

Окремо приготуйте глазур на водяній бані або акуратно в мікрохвильовій печі по 30 секунд розігрійте шоколад та масло. Все перемішайте до однорідної консистенції і перемістіть у склянку. Так буде комфортніше занурювати сирки. За бажанням можна додати горішки чи поп-корн.

Діставши сирки з морозилки, швидко занурте їх у теплий шоколад, викладіть на застелене плівкою або пергаментом деко та дайте "відійти".

"На глазур ви можете брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки олією, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху, поки не застигло, можна посипати сухою малиною. Виходить смакота. Вдалих вам експериментів", - каже Ярославський.

Раніше ми писали про те, як приготувати дуже смачне домашнє морозиво.

Читайте також про те, як приготувати легкий полуничний торт.

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