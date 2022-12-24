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"Справжня симфонія та задоволення": Клопотенко представив рецепт печеного сала до новорічного столу

Фото: Як смачно запекти сало (freepik.com)
Автор: Styler

Євген Клопотенко запропонував ще один рецепт до новорічного столу. Це запечене сало.

Рецептом приготування відомий кулінар поділився на сторінці Instagram.

Вам знадобляться

  • Великий шмат сала
  • Часник - 5 зубків
  • Паприка, перець, сіль

"Ви повинні запекти сало. Ось взагалі без варіантів. Бо це – справжня еротика, симфонія та насолода. Ще я придумав, що до 31.12 публікуватиму щодня рецепти українських святкових страв, щоб ви у Новий рік йшли зі справжнім змістом. Бо те, що стоїть на наших столах, має значення. Наша їжа є відображенням нашої ментальності", - описав рецепт Клопотенка.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть гарне сало і нашпигуйте його часником (кожний зубчик потрібно занурити в сіль). На шматок сала – 5 зубчиків. Посоліть саме сало, засипте паприкою та перцем.

Запікайте 25 хвилин при 200 градусах. Насолоджуйтесь смаком!

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт ідеальної випічки.

А раніше кулінар поділився рецептом галушок із гарбузом.

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рецептЄвгеній Клопотенко