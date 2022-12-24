"Настоящая симфония и удовольствие": Клопотенко представил рецепт печеного сала к новогоднему столу

Вам понадобятся

Большой кусок сала

Чеснок - 5 зубков

Паприка, перец, соль.

"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Ибо это – настоящая эротика, симфония и наслаждение. Еще я придумал, что до 31.12 буду публиковать ежедневно рецепты украинских праздничных блюд, чтобы вы в Новый год шли с настоящим смыслом. Ибо то, что стоит на наших столах, имеет значение. Наша еда является отражением нашей ментальности", - описал рецепт Клопотенко.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите красивое сало и нашпигуйте его чесноком (каждый зубчик нужно погрузить в соль). На кусок сала – 5 зубчиков. Посолите само сало, засыпьте паприкой и перцем.



Запекайте 25 минут при 200 градусах. Наслаждайтесь вкусом!