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"Настоящая симфония и удовольствие": Клопотенко представил рецепт печеного сала к новогоднему столу

Фото: Как вкусно запечь сало (freepik.com)
Автор: Styler

Евгений Клопотенко предложил еще один рецепт к новогоднему столу. Это запеченое сало.

Рецептом приготовления известный кулинар поделился на странице в Instagram.

Вам понадобятся

  • Большой кусок сала
  • Чеснок - 5 зубков
  • Паприка, перец, соль.

"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Ибо это – настоящая эротика, симфония и наслаждение. Еще я придумал, что до 31.12 буду публиковать ежедневно рецепты украинских праздничных блюд, чтобы вы в Новый год шли с настоящим смыслом. Ибо то, что стоит на наших столах, имеет значение. Наша еда является отражением нашей ментальности", - описал рецепт Клопотенко.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите красивое сало и нашпигуйте его чесноком (каждый зубчик нужно погрузить в соль). На кусок сала – 5 зубчиков. Посолите само сало, засыпьте паприкой и перцем.

Запекайте 25 минут при 200 градусах. Наслаждайтесь вкусом!

Напомним, что Клопотенко представил рецепт идеальной выпечки.

А ранее кулинар поделился рецептом галушек с тыквой.

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рецептЄвгеній Клопотенко