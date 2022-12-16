Справжня "Санта-Барбара": скандальний роман британця та українки отримав цікаве продовження

Історія кохання Софії та Тоні

Після 24 лютого Софія вирішила податися на програму спонсорства "Будинки для України" і написала пост у соцмережі. Його помітив 29-річний британський охоронець Тоні Гарнетт і запропонував дівчині допомогу.

22-річна українка Софія (скриншот The Sun)

Тоні переселив свою шестирічну дочку з її кімнати на двоярусне ліжко разом з трирічною сестрою, щоб звільнити місце для біженки, попри заперечення дружини Лорни.

У результаті біженка та британець закохалися один в одного. Чоловік пішов від 28-річної дружини Лорни. Це сталося через 10 днів, як українка приїхала в його будинок.

Далі все розвивалося, як у серіалі: Софія почала втрачати зір. Вона перенесла інфекцію очей в Німеччині по дорозі до Манчестера.

Після операції на очах на Софію чекало шестимісячне відновлення. У липні дівчина частково осліпла, і Тоні повністю її забезпечував і допомагав із лікуванням.

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: NB PRESS LTD)

Проте вже у вересні хлопець покинув українку, аргументувавши це тим, що вона не вміє пити, адже перестає контролювати себе в стані сп'яніння.

Вона, за його словами, пошкодила ножем стіну в їхньому орендованому будинку. Сталося це під час святкування 30-річчя Гарнетта. Він навіть викликав поліцію, заявивши, що більше вони не пара.

У підсумку поліція заарештувала Софію за переслідування після того, як вона проігнорувала наказ триматися подалі від Тоні. Вона повернулася в Україну, коли її тимчасовий статус біженця закінчився.

Після нападу Софії з ножем Тоні зібрав її речі в пакети для сміття (фото: dailymail.co.uk)

Проте зараз пара знову разом і, ймовірно, ми отримаємо ще не одне продовження історії кохання.

Неочікуване продовження

Тоні Гарнетт повідомив, що пробачив коханій Софії за її п’яні вибрики. Він навіть полетів до неї в Україну, щоб відновити роман і зустрітися з її родиною.

"Вона справді приваблива жінка, і завжди є про що цікаве поговорити. Я хочу знати її набагато краще, і цього разу ми будемо діяти повільніше", - сказав він.

Фото: Тоні і Софія (instagram.com/sonya_dobrvlsk/)

Софія пообіцяла коханому, що ніколи більше не торкнеться алкоголю, і з того дня, коли він приїхав до неї в Україну, вона не торкнулася жодного спиртного напою.

Тоні прилетів до Польщі, а звідти автобусом приїхав до Львова. Він каже, що це була не найприємніша поїздка.

"Були регулярні відключення електроенергії, і росіяни обстрілювали Львів ракетами, коли я був там. На щастя, українські системи оборони їх перехопили", - розповів він.

Тоні та Софія вже обговорюють майбутнє весілля та навіть кажуть, що хочуть одне від одного дітей.

А от колишня Тоні Лорна не в захваті від возз'єднання пари.

"Він хороший тато, але я здивована, що вони знову разом. Але вони заслуговують одне одного, як на мене", - пояснила вона.

Лорна Гарнетт (фото: NB PRESS LTD)