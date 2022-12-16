Настоящая "Санта-Барбара": скандальный роман британца и украинки получил интересное продолжение

Еще с мая мы наблюдаем отношения британца и украинки, бежавшей от войны в Англию. Тогда охранник Тони Гарнетт ушел от жены после того, как влюбился в Софию Каркадым из Львова.
Их история была полна перипетий, а теперь получила новое продолжение.
Об этом пишет на сайте Daily Mail.
После 24 февраля София решила отправиться на программу спонсорства "Дома для Украины" и написала пост в соцсети. Его заметил 29-летний британский телохранитель Тони Гарнетт и предложил девушке помощь.
22-летняя украинка София (скриншот The Sun)
Тони переселил свою шестилетнюю дочь из ее комнаты на двухъярусную кровать вместе с трехлетней сестрой, чтобы освободить место для беженки, несмотря на возражение жены Лорны.
В результате беженец и британец влюбились друг в друга. Муж ушел от 28-летней жены Лорны. Это произошло через 10 дней, когда украинка приехала в его дом.
Дальше все развивалось, как в сериале: София стала терять зрение. Она перенесла инфекцию глаз в Германии по дороге в Манчестер.
После операции на глазах Софии ждало шестимесячное восстановление. В июле девушка частично ослепла, и Тони полностью ее обеспечивал и помогал с лечением.
Тони Гарнетт и София Каркадым (фото: NB PRESS LTD)
Однако уже в сентябре парень покинул украинку, аргументировав это тем, что она не умеет пить, потому что перестает контролировать себя в состоянии опьянения.
Она, по его словам, повредила ножом стену в их съемном доме. Это произошло во время празднования 30-летия Гарнетта. Он даже вызвал полицию, заявив, что больше они не пара.
В результате полиция арестовала Софию за преследование после того, как она проигнорировала приказ держаться подальше от Тони. Она вернулась в Украину, когда ее временный статус беженца истек.
После нападения Софии с ножом Тони собрал ее вещи в мусорные пакеты (фото: dailymail.co.uk)
Однако сейчас пара снова вместе и, вероятно, мы получим еще не одно продолжение истории любви.
Тони Гарнетт сообщил, что простил любимую Софию за ее пьяные выходки. Он даже улетел в Украину, чтобы восстановить роман и встретиться с ее семьей.
"Она действительно привлекательная женщина, и всегда есть о чем интересном поговорить. Я хочу знать ее гораздо лучше, и в этот раз мы будем действовать медленнее", - сказал он.
Фото: Тони и София (instagram.com/sonya_dobrvlsk/)
София пообещала любимому, что никогда больше не коснется алкоголя, и с того дня, когда он приехал к ней в Украину, она не коснулась ни одного спиртного напитка.
Тони прилетел в Польшу, а оттуда на автобусе приехал во Львов. Он говорит, что это была не самая приятная поездка.
"Были регулярные отключения электроэнергии, и россияне обстреливали Львов ракетами, когда я был там. К счастью, украинские системы обороны их перехватили", - рассказал он.
Тони и София уже обсуждают будущую свадьбу и даже говорят, что хотят друг от друга детей.
А вот бывшая Тони Лорна не в восторге от воссоединения пары.
"Он хороший папа, но я удивлена, что они снова вместе. Но они заслуживают друг друга, мне кажется", - объяснила она.
Лорна Гарнетт (фото: NB PRESS LTD)
Раньше мы рассказывали о единственной украинке, которая живет с донорским сердцем и почкой.
Смотрите также, какую редкую патологию обнаружили у украинки в Оксфорде . Врачи такого никогда не видели!