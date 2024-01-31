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Справжня козацька страва: як приготувати мелене сало з часником

Як зробити найсмачніше мелене сало з часником (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Найдавніша козацька закуска - це ситна, поживна, неперевершено смачна та корисна страва. Вона найбільше смакує з чорним хлібом і той, хто спробує її хоч раз - ніколи вже не забуде. А в наш час така закуска може бути не тільки смачним перекусом, а й підживить сили у дорозі й в укритті. А ще така страва - відмінна страва з антивірусними властивостями.

Як приготувати мелене сало з часником, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Карпатські шкварки"

Що вам знадобиться:

  • Сало - 500 г
  • Петрушка - 1 пучок
  • Часник - 1 головка
  • Перець горошком - 30 шт.
  • Перець духмяний - 20 шт.
  • Лавровий листок - 1 шт.
  • Сіль - 1 ч. ложка

Як готувати мелене сало з часником

Зріжте з сала шкірку та наріжте на шматочки, які зручно буде класти у м’ясорубку. Розділіть голівку часнику та очистіть кожен зубчик від шкірки. Якщо використовуєте зелень - помийте та обсушіть її, відріжте стебла.

Підготуйте м’ясорубку з дрібним ситом та велику миску для фаршу. Якщо у вас немає м'ясорубки, то можна скористатися блендером. Почніть молоти інгредієнти.

Додавайте у м’ясорубку спочатку шматочок сала, потім зубчик часнику, потім зелень, потім шматок лаврового листа. Повторіть ще раз і ще раз. Додайте спеції горошком. Можна використовувати одразу мелений перець.

Дуже ретельно вимішайте масу, шоб вона стала однорідною. Перекладіть намазку у скляну банку з щільною кришкою. Зберігайте у холодильнику. Намастіть салом домашній хліб та скуштуйте.

 

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