Настоящее козацкое блюдо: как приготовить молотое сало с чесноком

Что вам понадобится:

Сало - 500 г

Петрушка - 1 пучок

Чеснок - 1 головка

Перец горошком - 30 шт.

Перец душистый - 20 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

соль - 1 ч. ложка

Как готовить молотое сало с чесноком

Срежьте с сала кожуру и нарежьте на кусочки, которые удобно будет класть в мясорубку. Разделите головку чеснока и очистите каждый зубчик от кожуры. Если используете зелень - промойте и обсушите ее, отрежьте стебли.

Подготовьте мясорубку с мелким ситом и большую миску для фарша. Если у вас нет мясорубки, можно воспользоваться блендером. Начните молоть ингредиенты.

Добавляйте в мясорубку сначала кусочек сала, затем зубчик чеснока, затем зелень, затем кусок лаврового листа. Повторите снова и снова. Добавьте специи горошком. Можно использовать сразу молотый перец.

Очень тщательно вымешайте массу, чтобы она стала однородной. Переложите намазку в стеклянную банку с плотной крышкой. Храните в холодильнике. Смажьте салом домашний хлеб и отведайте.