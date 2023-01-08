Справжній торт "Снікерс" з магазинних вафельних коржів: швидко і доступно

Складники

4 вафельні коржі

10 ст. л. молока

8 ст. л. какао

180 г цукрової пудри

180 г вершкового масла + 300 г вершкового масла

500 г вареного згущеного молока

180 г печива (1 пачка)

200-300 г смаженого арахісу

Покрокове приготування

Зробіть шоколадну помадку. Влийте в сотейник молоко, всипте какао, цукрову пудру, перемішайте і додайте вершкове масло. Поставте на невеликий вогонь і перемішуйте до утворення однорідної маси.

Гарячою помадкою змастіть прямокутний вафельний корж і накрийте його другим. Те ж саме зробіть з двома іншими коржами. Покладіть вафлі під прес.

Збийте вершкове масло і поступово додайте варене згущене молоко, збиваючи міксером чи вінчиком. Подрібніть печиво і змішайте з масою, подрібніть підсмажений арахіс, додайте в масу. Наша начинка готова.

Викладіть масу на вафлі і накрийте другою парою. Поставте торт під прес. Спочатку потримайте при кімнатній температурі, а потім покладіть в холодильник.