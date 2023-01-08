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Настоящий торт "Сникерс" из магазинных вафельных коржей: быстро и доступно

Торт из вафельных коржей Сникерс (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Торт из вафельных коржей – отличный вариант десерта, когда у вас мало времени и с финансами не густо. Чтобы быть немного оригинальнее вафлей со сгущенкой, предлагаем приготовить настоящий торт "Сникерс".

Рецептом поделились на канале YouTube Смаколики Юлі.

Составляющие

  • 4 вафельных коржа
  • 10 ст. л. молока
  • 8 ст. л. какао
  • 180 г сахарной пудры
  • 180 г сливочного масла + 300 г сливочного масла
  • 500 г вареного сгущенки
  • 180 г печенья (1 пачка)
  • 200-300 г жареного арахиса

Пошаговое приготовление

Сделайте шоколадную помадку. Влейте в сотейник молоко, всыпьте какао, сахарную пудру, перемешайте и добавьте сливочное масло. Поставьте на маленький огонь и перемешивайте до образования однородной массы.

Горячей помадкой смажьте прямоугольный вафельный корж и накройте его вторым. То же самое сделайте с двумя другими коржами. Уложите вафли под пресс.

Взбейте сливочное масло и постепенно добавьте вареную сгущенку, взбивая миксером или венчиком. Размельчите печенье и смешайте с массой, измельчите поджаренный арахис, добавьте в массу. Наша начинка готова.

Выложите массу на вафли и накройте второй парой. Поставьте торт под пресс. Сначала подержите при комнатной температуре, затем положите в холодильник.

Раньше мы писали, как приготовить Наполеон через 20 минут.

Кроме того, читайте, как приготовить торт "Пломбир".

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