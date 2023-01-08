Настоящий торт "Сникерс" из магазинных вафельных коржей: быстро и доступно

Торт из вафельных коржей – отличный вариант десерта, когда у вас мало времени и с финансами не густо. Чтобы быть немного оригинальнее вафлей со сгущенкой, предлагаем приготовить настоящий торт "Сникерс".
Рецептом поделились на канале YouTube Смаколики Юлі.
Сделайте шоколадную помадку. Влейте в сотейник молоко, всыпьте какао, сахарную пудру, перемешайте и добавьте сливочное масло. Поставьте на маленький огонь и перемешивайте до образования однородной массы.
Горячей помадкой смажьте прямоугольный вафельный корж и накройте его вторым. То же самое сделайте с двумя другими коржами. Уложите вафли под пресс.
Взбейте сливочное масло и постепенно добавьте вареную сгущенку, взбивая миксером или венчиком. Размельчите печенье и смешайте с массой, измельчите поджаренный арахис, добавьте в массу. Наша начинка готова.
Выложите массу на вафли и накройте второй парой. Поставьте торт под пресс. Сначала подержите при комнатной температуре, затем положите в холодильник.
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