Настоящий суперфуд для детей: врач назвала фрукт, который полезен для развития

Хурма не только вкусная, но и очень полезна для организма детей. Такой сладкий фрукт является идеальным вариантом для начала прикорма, ведь содержит витамины и минералы, необходимые для развития ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарии Власенко.

Чем хурма полезна для детей

По словам врача, в составе хурмы есть следующие полезные компоненты:

витамины - хурма содержит витамины А, С и К, которые важны для здоровья кожи, укрепления иммунитета и зрения

фолат - поддерживает развитие нервной системы

калий - помогает поддерживать здоровье сердца и нервной системы

антиоксиданты - борются с вредными свободными радикалами и защищают организм

клетчатка - помогает регулировать пищеварение, предотвращая запора, что является общей проблемой для детей, переходящих на продукты прикорма

Как вводить хурму в рацион ребенка

Педиатр отметила, что для детей старше 6 месяцев хурму можно вводить в рацион в виде пюре.

Важно следить за реакцией ребенка. Хурма - это новый продукт, поэтому важно дождаться нескольких дней после введения и наблюдать за возможной аллергией или проблемами с пищеварением.

Если хурма очень сладкая или мягкая, то можете предлагать ее в виде кусочков для детей, уже освоивших твердую пищу (после 9-12 месяцев).

Смешивайте хурму с другими фруктами или добавьте к йогурту или кашам - это даст разнообразие вкусов и обогатит рацион.

Можно ли детям давать сушеную хурму

Власенко рассказала, что сушеная хурма может быть жесткой, и ее трудно жевать, что повышает риск аспирации. Поэтому следует избегать сушеного продукта в рационе.

Для людей, уже имеющих проблемы с пищеварением, частое употребление большого количества богатых клетчаткой продуктов, таких как хурма, может повлечь запор.

"Будьте уверены, что хурма является прекрасной едой для младенцев и малышей, если ее подают в соответствии с развитием и предлагают как часть рациона", - говорится в сообщении.

К тому же, хурма имеет низкий риск возникновения аллергии. Фрукт не считается распространенным аллергеном, поэтому его можно вводить детям относительно безопасно.

Неспелая хурма содержит высокий уровень дубильных веществ, которые придают ей терпкий вкус и могут вызвать дискомфорт в пищеварительной системе. Поэтому важно всегда убеждаться, что хурма полностью созрела, прежде чем давать ребенку.

Можно ли замораживать пюре из хурмы

Пюре из хурмы можно заморозить в форме льда и хранить до 3 месяцев. Когда будете готовы его использовать, просто разморозьте в холодильнике или микроволновке.

Следует выбирать спелую хурму без твердой сердцевины для безопасного употребления. Она должна быть мягкой и сладкой по вкусу.

Не стоит давать хурму детям до 6 месяцев, поскольку это фрукт с высоким содержанием природных сахаров, и его лучше вводить в рацион после того, как ребенок привыкнет к более нейтральным продуктам.