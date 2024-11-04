Їжа для мозку дитини: 7 продуктів, які покращують пам'ять та концентрацію

Харчування відіграє ключову роль у розвитку мозку дитини. Деякі продукти особливо корисні для підтримки когнітивних функцій, пам’яті та концентрації.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 7 продуктів, які корисні для здоров'я дитини.

Сімейний нутриціолог Тетяна Рибка розповіла, які продукти допоможуть підвищити інтелектуальний потенціал дитини..

Цільнозернові продукти

Сюди відноситься овес, гречка та коричневий рис. Вони забезпечують стабільний рівень енергії для мозку, адже містять складні вуглеводи, які підтримують концентрацію та фокус уваги протягом дня.

Ягоди

Такі продукти містять антиоксиданти, які захищають мозок від оксидативного стресу.

Експерт зазначила, що антиоксиданти також сприяють покращенню роботи памʼяті та здатності до навчання.

Горіхи

Особливо волоські горіхи і насіння багаті на вітамін Е, який захищає клітини мозку від ушкоджень і старіння.

Крім того, вони є джерелом білків та корисних жирів, які покращують роботу мозку.

Жирна риба

Така риба багата на омега-3 жирні кислоти (DHA і ЕРА), які є важливими для розвитку мозку та покращення когнітивних функцій.

За даними Американської асоціації серця, омега-3 покращують памʼять і концентрацію.

Яйця

Яйця - це багате джерело холіну, який підтримує розвиток мозку та функцію памʼяті.

Дослідження показують, що холін допомагає у формуванні нервових клітин та поліпшує когнітивні здібності.

Авокадо

Продукт містить корисні жири, які допомагають покращити кровообіг, зокрема в мозку. Це сприяє кращому постачанню кисню до клітин мозку, покращуючи їхню роботу та активність.

Броколі

Нутриціолог розповіла, що броколі є чудовим джерелом вітаміну К, який необхідний для здоровʼя мозку та когнітивних функцій. Також містить антиоксиданти, які допомагають покращити мозкову активність.

Які продукти не можна давати дітям

Не рекомендується їжа з додаванням цукру, низькокалорійними або безкалорійними підсолоджувачами. Краще замінити їх свіжими фруктами або сухофруктами - вони є натурально підсолодженими продуктами.

До того ж д ітям у перший рік життя не варто давати мед (в сирому вигляді або в термічно обробленому).

М'ясо, рибу, яйця в сирому вигляді категорично не можна давати дітям.

Різноманітні м'ясні вироби, консерви та напівфабрикати можуть містити велику кількість солі у своєму складі. Тож їх краще не давати дітям.