Оригінальний літній делікатес. Зірковий шеф-кухар показав, як маринувати черешні

Сезон черешень у розпалі, тому саме час експериментувати з рецептами. Хоч звучить це дуже незвично, але варто замаринувати ці плоди. Повірте, ви будете задоволені таким делікатесом.
Рецептом маринованих черешень поділився відомий шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Instagram.
"Завжди експериментуйте. Мені прийшла ідея зробити смачний сендвіч з підмаринованою черешнею. Це незвично і смачно", - говорить Ярославський.
Інгредієнти:
для сендвіча
для маринування черешні
Очистьте черешню від кісточок. Зробіть холодний маринад - все змішайте і скуштуйте. Має бути приємний, ледь кисленький і солодкуватий смак.
Баночку добре наповніть черешнею, залийте холодним маринадом і дайте постояти 2-3 години.
"Думаю ще можна для яскравості смаку маринад зі спеціями довести майже до кипіння і охолодити - тоді смак спецій буде більш насиченим. Ще можна використовувати за бажанням листя шавлії, чебрець або інші спеції і рівень солодкості регулювати на свій смак", - каже Ярославський.
Далі слід приготувати тости з білого хліба. Нарізати скибки, злегка змастити маслом з однієї сторони і швидко запекти під верхнім грилем на 220 градусів до рум’яності. Можна хліб приготувати у тостері, а замість масла взяти олію.
На тости намажте крем-сир або страчателлу, зверху викладіть черешню, добре полийте свіжим медом і смакуйте.
За цим же рецептом можна маринувати і полуницю.
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