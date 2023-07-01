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Оригинальный летний деликатес. Звездный шеф-повар показал, как мариновать черешни

Как замариновать черешню (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Сезон черешен в разгаре, поэтому самое время экспериментировать с рецептами. Хотя это звучит очень необычно, но стоит замариновать эти плоды. Поверьте, вы будете довольны таким деликатесом.

Рецептом маринованных черешен поделился известный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram.

Как замариновать черешню

"Всегда экспериментируйте. Мне пришла идея сделать вкусный сэндвич с подмаринованной черешней. Это необычно и вкусно", - говорит Ярославский.

Ингредиенты:

для сэндвича

  • белый хлеб
  • немного сливочного масла
  • крем сыр или страчателла

для маринования черешни

  • черешня без косточек 300 г
  • 20 мл яблочный или винный уксус, либо лимонный сок
  • 30 г сахара
  • 1 ст. л смесь 5 перцев, несколько гвоздик и кориандр

Как приготовить

Очистите черешню от косточек. Сделайте холодный маринад - все смешайте и попробуйте. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус.

Баночку хорошо наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.

"Думаю еще можно для яркости вкуса маринад со специями довести почти до кипения и охладить - тогда вкус специй будет более насыщенным. Еще можно использовать по желанию листья шалфея, чабрец или другие специи и уровень сладости регулировать по своему вкусу", - говорит Ярославский.

Далее следует приготовить тосты из белого хлеба. Нарезать ломтики, слегка смазать с одной стороны маслом и быстро запечь под верхним грилем на 220 градусов до румяности. Можно хлеб приготовить в тостере, вместо сливочного масла взять растительное масло.

На тосты намажьте крем-сыр или страчателлу, сверху выложите черешню, хорошо полейте свежим медом и наслаждайтесь вкусом.

По этому же рецепту можно мариновать и клубнику.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить польское мороженое по рецепту украинской кулинарки.

Читайте также о том, какой должна быть идеальная порция сахара для клубничного варенья.

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Александр Ярославскийрецепи