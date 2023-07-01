Оригинальный летний деликатес. Звездный шеф-повар показал, как мариновать черешни

Как замариновать черешню

"Всегда экспериментируйте. Мне пришла идея сделать вкусный сэндвич с подмаринованной черешней. Это необычно и вкусно", - говорит Ярославский.

Ингредиенты:

для сэндвича

белый хлеб

немного сливочного масла

крем сыр или страчателла

для маринования черешни

черешня без косточек 300 г

20 мл яблочный или винный уксус, либо лимонный сок

30 г сахара

1 ст. л смесь 5 перцев, несколько гвоздик и кориандр

Как приготовить

Очистите черешню от косточек. Сделайте холодный маринад - все смешайте и попробуйте. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус.

Баночку хорошо наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.

"Думаю еще можно для яркости вкуса маринад со специями довести почти до кипения и охладить - тогда вкус специй будет более насыщенным. Еще можно использовать по желанию листья шалфея, чабрец или другие специи и уровень сладости регулировать по своему вкусу", - говорит Ярославский.

Далее следует приготовить тосты из белого хлеба. Нарезать ломтики, слегка смазать с одной стороны маслом и быстро запечь под верхним грилем на 220 градусов до румяности. Можно хлеб приготовить в тостере, вместо сливочного масла взять растительное масло.

На тосты намажьте крем-сыр или страчателлу, сверху выложите черешню, хорошо полейте свежим медом и наслаждайтесь вкусом.

По этому же рецепту можно мариновать и клубнику.