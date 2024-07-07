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Справжній красень: який вигляд має зараз хлопчик-ботанік зі "Стюарта Літтла" (фото)

Джонатан Липники (фото: кадр з фільму)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Джонатан Липники, який виконав головну роль у фільмі "Стюарт Літтл", запам'ятався глядачам як мила і кумедна дитина, але час іде вперед. До 2024 року цей хлопчик виріс і перетворився на справжнього Аполлона, здатного підкорити безліч сердець.

Як він зараз виглядає і чим займається - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Джонатан Липники (фото: кадр з фільму)

Так, у культовому фільмі 1999 року "Стюарт Літтл" про маленьке мишеня актор Джонатан Липники зіграв одну з головних ролей - малюка Джорджа.

На момент зйомок йому було вісім років.

Тоді цей маленький талант проявив свої здібності і в інших популярних фільмах, як-от "Джеррі Маґуайєр" та "Доктор Дуліттл".

Юного актора обожнювали тисячі шанувальників, однак згодом він несподівано зник з медійного простору.

Джонатан Липники (фото: кадр з фільму)

Через 10 років актор намагався повернутися у кіно, однак зазнав невдачі.

Зараз Джонатану 33. Тепер його важко впізнати як того хлопчика в окулярах. Завдяки заняттям спортом і бойовими мистецтвами він набув вражаючої фізичної форми.

Результатами тренувань знаменитість ділиться в Instagram. Там за його життям стежать понад 140 тисяч фоловерів. 

Джонатан Липники (фото: instagram.com/jonathanlipnicki)

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