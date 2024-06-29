Як сьогодні виглядає одна з головних героїнь серіалу "Беверлі Гіллз". Ви не повірите своїм очам (фото)

У 1990 році на екрани вийшов американський серіал "Беверлі Гіллз", який полюбився глядачам та здобув шалену популярність. Одну з головних ролей в історії, яка розповідає про життя близнюків сімейства Волш, зіграла акторка Дженніфер Гарт.

Роль Келлі Тейлор та розвиток подальшої кар'єри

У кінороботі, що стала культовою, зірка зіграла Келлі Тейлор. Спершу роль була невеликою, проте героїня, яку грала акторка, настільки сподобалася глядачам, що вона залишилася у серіалі на всі 10 сезонів.

Успіх "Беверлі Гіллз" відкрив для зірки нові кар'єрні вершини. Вона зіграла низку головних ролей у таких фільмах як "Зірка" (1993), "Без згоди" (1994), "На хвилі смерті" (1996) та низці інших.

Також Дженні пробувала себе у ролі танцівниці на шоу "Танці з зірками", озвучувала Келлі Тейлор та інших персонажів у мультиплікаційній комедії "Стьюї Гріффін: Нерозказана історія", брала участь у зйомках різноманітних шоу.

Акторці у квітні виповнилося 52 роки (Фото: instagram.com/jenniegarth)

Дженні Гарт сьогодні

Сьогодні, як відомо, Гарт знімається у власному реаліті-шоу "Дженні Гарт. Життя за містом", що виходить на каналі СМТ.

Зірка знімається у власному реаліті (Фото: instagram.com/jenniegarth)

52-річна знаменитість активно веде соцмережі і за її сторінкою в Instagram стежать більше мільйона користувачів. У своєму блозі Дженні демонструє регулярні заняття спортом, хвалиться підтягнутими формами, публікує сімейні кадри. Також вона ділиться робочим контентом: кадрами з колегами, фото з подкастів чи виступів.

У свої 52 Гарт веде активний спосіб життя та не боїться демонструвати аудиторії себе справжню. Тому зовсім не дивно, що фоловери засипають зірку компліментами, дякують їй за приклад та натхнення.

Особисте життя Келлі Тейлор із серіалу "Беверлі Гіллз"

Першим чоловіком акторки був Деніел Кларк, з яким вона була в офіційних стосунках з 1994 по 1996. Вдруге жінка вийшла заміж за актора Пітер Фачинеллі, від якого народила трьох доньок: Луку, Лолу та Фіону. Колишні закохані розсталися у 2013 році.

У 2015-му Гарт вийшла заміж утретє - її нинішнім чоловіком є актор Дейв Абрамс. У квітні 2018-го він подав на розлучення, але згодом пара помирилася, оскільки у лютому 2019-го Дейв скасував позов.

Жінка виховує трьох дітей від другого шлюбу (Фото: instagram.com/jenniegarth)

Діагноз акторки

У 2002 році Гарт поставили діагноз "недостатність мітрального клапана". При такому стані, як заявляла сама жінка, необхідне постійне обстеження у лікарів протягом усього життя. Заговорити про свій діагноз акторка наважилась у 2009 році.

"У майбутньому це стати причиною чогось складнішого", - казала вона.

Однак, попри проблеми зі здоров'ям, зірка знаходить у собі сили для занять у спортзалі, спілкування з прихильниками та виконання своїх робочих обов'язків.

Фоловери не перестають захоплюватися доглянутим зовнішнім виглядом американської зірки (Фото: instagram.com/jenniegarth)