RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из "Стюарта Литтла" (фото)

Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Джонатан Липники, исполнивший главную роль в фильме "Стюарт Литтл", запомнился зрителям как милый и забавный ребенок, но время идет вперед. К 2024 году этот мальчик вырос и превратился в настоящего Аполлона, способного покорить множество сердец.

Как он сейчас выглядит и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)

Так, в культовом фильме 1999 года "Стюарт Литтл" о маленьком мышонке актер Джонатан Липники сыграл одну из главных ролей - малыша Джорджа.

На момент съемок ему было восемь лет.

Тогда этот маленький талант проявил свои способности и в других популярных фильмах, таких как "Джерри Магуайер" и "Доктор Дулиттл".

Юного актера обожали тысячи поклонников, однако впоследствии он неожиданно исчез из медийного пространства.

Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)

Через 10 лет актер пытался вернуться в кино, однако потерпел неудачу.

Сейчас Джонатану 33 года. Теперь его трудно узнать как того мальчика в очках. Благодаря занятиям спортом и боевыми искусствами он приобрел впечатляющую физическую форму.

Результатами тренировок знаменитость делится в Instagram. Там за его жизнью следят более 140 тысяч фолловеров. 

Джонатан Липники (фото: instagram.com/jonathanlipnicki)

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыФильмыЗвёзды