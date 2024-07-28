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Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото)

Неділя 28 липня 2024 16:30
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Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото) Кейт і Джеймс Міддлтон (фото: instagram.com/jmidy)
Автор: Іванна Пашкевич

Мало хто знає, що у Кейт Міддлтон є брат Джеймс. Лише нещодавно він відкрив для всіх користувачів свою сторінку в Instagram. Цей акаунт допоміг дізнатися багато цікавих подробиць про чоловіка.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться ними з вами.

Виявилося, що зустріти 31-річного красеня не так просто - він проводить увесь свій час у селі поруч з озером Лох-Несс.

Відомо, що Джеймс обожнює собак, особливо спанієлів. У молодшого брата герцогині Кембриджської цілих дев'ять псів.

Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото)

Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото)

Джеймс Міддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Крім того, він займається розведенням кіз і курей, і це ще не все - Джеймс також захоплюється бджільництвом!

До речі, чоловік не публікує фотографії своєї знаменитої сестри та інших родичів, а також вважає за краще тримати своє особисте життя в секреті.

Однак журналістам вдалося дізнатися, що його обраниця - 29-річна француженка, фінансовий аналітик Алізе Тевене.

Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото)

Справжній красень: як виглядає молодший брат Кейт Міддлтон (фото)

Джеймс Міддлтон з дружиною (фото: instagram.com/jmidy)

До слова, Міддлтон вирішив змінити своє життя і переїхати в село після того, як його бізнес став збитковим - його компанія Boomf, що виробляла маршмеллоу, втратила 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Тепер він займається натуральним господарством і, судячи з усього, почувається чудово.

Нещодавно Кейт Міддлтон та принц Вільям показали рідкісне фото сина.

Також ми писали, що хвора на рак Кейт Міддлтон знову вийшла у світ на Вімблдонському турнірі.

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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