Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Мало кто знает, что у Кейт Миддлтон есть брат Джеймс. Лишь недавно он открыл для всех пользователей свою страницу в Instagram. Этот аккаунт помог узнать много интересных подробностей о мужчине.

РБК-Украина (проект Styler) делится ими с вами.

Оказалось, что встретить 31-летнего красавца не так просто - он проводит все свое время в деревне рядом с озером Лох-Несс.

Известно, что Джеймс обожает собак, особенно спаниелей. У младшего брата герцогини Кембриджской целых девять псов.

Джеймс Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Кроме того, он занимается разведением коз и кур, и это еще не все - Джеймс также увлекается пчеловодством!

Кстати, мужчина не публикует фотографии своей знаменитой сестры и других родственников, а также предпочитает держать свою личную жизнь в секрете.

Однако журналистам удалось узнать, что его избранница - 29-летняя француженка, финансовый аналитик Ализе Тевене.

Джеймс Миддлтон с женой (фото: instagram.com/jmidy)

К слову, Миддлтон решил изменить свою жизнь и переехать в деревню после того, как его бизнес стал убыточным - его компания Boomf, производившая маршмеллоу, потеряла 3 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь он занимается натуральным хозяйством и, судя по всему, чувствует себя прекрасно.