ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Воскресенье 28 июля 2024 16:30
UA EN RU
Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото) Кейт и Джеймс Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)
Автор: Иванна Пашкевич

Мало кто знает, что у Кейт Миддлтон есть брат Джеймс. Лишь недавно он открыл для всех пользователей свою страницу в Instagram. Этот аккаунт помог узнать много интересных подробностей о мужчине.

РБК-Украина (проект Styler) делится ими с вами.

Оказалось, что встретить 31-летнего красавца не так просто - он проводит все свое время в деревне рядом с озером Лох-Несс.

Известно, что Джеймс обожает собак, особенно спаниелей. У младшего брата герцогини Кембриджской целых девять псов.

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Джеймс Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Кроме того, он занимается разведением коз и кур, и это еще не все - Джеймс также увлекается пчеловодством!

Кстати, мужчина не публикует фотографии своей знаменитой сестры и других родственников, а также предпочитает держать свою личную жизнь в секрете.

Однако журналистам удалось узнать, что его избранница - 29-летняя француженка, финансовый аналитик Ализе Тевене.

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Джеймс Миддлтон с женой (фото: instagram.com/jmidy)

К слову, Миддлтон решил изменить свою жизнь и переехать в деревню после того, как его бизнес стал убыточным - его компания Boomf, производившая маршмеллоу, потеряла 3 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь он занимается натуральным хозяйством и, судя по всему, чувствует себя прекрасно.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына.

Также мы писали, что больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Королевская семья
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять