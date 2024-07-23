С ними лучше не шутить. Чьи укусы крайне опасны, хотя об этом мало кто знает

Когда мы думаем об опасных существах, чаще всего на ум приходят большие хищники. Однако, в мире существует множество других чрезвычайно опасных созданий, укуса которых лучше избегать любой ценой.

Клещи

Никто не хочет, чтобы их грызли клещи, но они чаще воспринимаются как надоедливые паразиты, чем потенциальная угроза. Интересно, что когда клещ кусает человека, тот вряд ли почувствует или заметит это. Клещи вводят анестетик в кожу, как только прокалывают ее, чтобы их не обнаружили сразу.

После того как клещ протыкает кожу, он зарывает голову как можно глубже, оставляя половину ножек и большую часть тела снаружи. Затем он начинает питаться вашей кровью, наполняя себя и становясь больше.

Клещи могут вызвать множество заболеваний, в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. Эти насекомые могут инфицировать человека пятнистой лихорадкой Скалистых гор, лихорадкой Ку, южной сыпной клещевой болезнью, анаплазмозом и болезнью Лайма.

Наибольшей угрозой является болезнь Лайма, которую чаще всего приносит укус клеща. Она может вызвать сильные головные боли, паралич лица, артрит, боли в сухожилиях и мышцах, учащенное сердцебиение, головокружение и боли в нервах, среди прочего.

Клещ Tuckerella nilotica (фото: Википедия)

Гремучие змеи

Укус любой змеи станет незабываемым событием в жизни большинства людей, ведь змеи имеют две длинные подкожные иглы, способные выпрыскивать большое количество яда. Клыки, конечно, причинят вам дискомфорт, но настоящая боль будет происходить от яда.

Кроме потенциально смертельных типов яда, есть некоторые, вызывающие серьезное повреждение тканей. Чаще всего это встречается у гремучих видов, которые впрыскивают яд с одним из самых высоких уровней токсичности среди змей, встречающихся в любом уголке Западного полушария.

Когда яд попадает в организм человека, то сразу начинает действовать на ткани и кровь и часто приводит к коагулопатии и некрозу. По сути, где бы вас ни укусила змея, ваша ткань начинает отмирать, пока она все еще является частью вас, а ваша кровь фактически забывает, как правильно сворачиваться.

Вы можете умереть от укуса гремучей змеи, если это будет особенно опасное место, например, яремная кость, но большинство укусов не смертельны. Противоядие существует, и если оно будет введено в течение 6-48 часов после нападения змеи, вы и ваше здоровье останутся в безопасности.

Зеленая гремучая змея (фото: Википедия)

Муха цеце

Для многих людей во всем мире муха - это немного больше, чем вредитель. Несколько иначе обстоят дела в Африке к югу от Сахары, где можно столкнуться с мухой цеце. Эти маленькие насекомые примерно такого же размера, как обычные комнатные мухи, но в отличие от них цеце кусаются и питаются кровью.

Как и многие насекомые, муха цеце переносчик. Она является носителем паразитического организма, который вызывает африканский трипаносомоз, также известный как африканская сонная болезнь. Если вы им заболеете, то почувствуете неврологические и похожие на менингит и энцефалит симптомы. Это приводит к изменениям в поведении, потере координации и нарушению циклов сна.

Лечение, как правило, будет успешным, если его назначить до проявления неврологических симптомов. С годами появилось больше лекарств и уменьшилось количество летальных исходов, но они все равно случаются. Если болезнь не лечить, она на 100% приводит к летальному исходу, и тысячи людей ежегодно умирают от нее.

Муха цеце (фото: Википедия)

Комар

Когда комар кусает, он не просто втыкает хоботок в кожу и начинает сосать кровь, он делает это только после того, как прокалывает кожу своими челюстями. В некотором смысле комары кусают вас, хотя вы никогда этого не почувствуете.

Укусы комаров часто незаметны для человека, поэтому обычно поздно останавливать их, когда вы все же заметили. Наперекор их способности маскировать боль от жертвы, сам укус не самая большая угроза, которую приносят эти маленькие кровососы.

Комаров часто называют самыми опасными животными в мире, и это полностью заслуженное отличие. Они являются активными переносчиками, способными передавать множество заболеваний, включая лихорадку денге, желтую лихорадку, вирус Западного Нила, японский энцефалит и малярию.

В конце концов, малярия самая опасная для людей, поскольку ежегодно от нее погибают около 400 000 человек. Комары убивают больше людей, чем любое другое животное (включая нас самих) и для многих частей света это постоянная и смертельная угроза.

Самцы комаров питаются нектаром (фото: Википедия)

Люди

Люди - одно из самых опасных существ, которое может вас укусить. Конечно, это не значит, что когда один малыш кусает другого на детской площадке, это обязательно будет небезопасно. Со всем тем, укус человека может быть опасен для жизни по нескольким причинам.

Во рту людей обитает около 700 видов бактерий, причем в среднем там насчитывается от 20 до 72 разных типов. Хотя они безопасно плавают в нашей слюне, эти же бактерии могут вызвать проблемы внутри кровотока. Другие животные передают разные угрозы, но не все, что переносит животное, может заразить человека.

Проблема состоит в том, что любая болезнь, переносимая укусом, может заразить жертву. Это касается всего: от бешенства до гепатита или ВИЧ. Кроме того, у вас, скорее всего, также будет инфекция, распространяющаяся с места укуса.

С одной стороны, укус человека может привести к потенциально смертельному заболеванию и инфекции. Однако, с другой стороны, это не самая большая угроза. В конце концов не так много людей бегают и кусают других. Однако если вы каким-то образом оказались в меню другого человека, вам нужно будет немедленно обратиться за медицинской помощью.

Реконструкция черепа "Пекинского человека", "синантропа" (фото: Википедия)