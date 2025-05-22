Справжній екшн: 5 свіжих фільмів, які затягнуть з перших секунд

"Спустошення"

Том Гарді зіграв детектива, який після невдалої операції опиняється у центрі кримінального хаосу. Фільм поєднує жорсткий екшн з глибокою драмою, занурюючи глядача у світ корупції та насильства. Вражаючі сцени та напружений сюжет тримають у напрузі до самого кінця.

"Профі"

Джейсон Стейтем повертається у ролі колишнього найманця, який намагається жити спокійним життям, але змушений знову взятись за зброю, щоб захистити свою родину. Фільм пропонує динамічний сюжет, яскраві кадри з бійками та емоційну глибину персонажів. Ідеальний вибір для шанувальників напружених бойовиків.

"До життя" (Ад Вітам)

Новий бойовик розповість про чоловіка, який втратив роботу через трагічний нещасний випадок. Але на цьому його проблеми не закінчується. В центрі сюжету опиниться його вагітна дружина, яку потрібно врятувати. Але чи зможе він це зробити?

"Мікі 17"

Науково-фантастичний фільм з Робертом Паттінсоном у головній ролі вже в центрі суперечок серед кіноманів. Історія про клонованого працівника, який постійно відправляється на смертельно небезпечні місії, вразить та здивує. Фільм досліджує теми ідентичності та самопожертви, поєднуючи глибокий сюжет з гарними візуальними ефектами.

"Ущелина"

Романтичний бойовик з Анєю Тейлор-Джой та Майлзом Теллером у головних ролях стане чудовим варіантом на вечір. Це історія про двох кілерів, які закохуються одне в одного, намагаючись залишити своє минуле позаду. Фільм поєднує заплутаний сюжет з емоційною глибиною, а тому не розчарує.