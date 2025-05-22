Справжній екшн: 5 свіжих фільмів, які затягнуть з перших секунд

Любите, коли фільм не дає перевести подих з перших хвилин? Тоді ці свіжі бойовики, в яких є і шалені перегони, і вибухи, і герої, які готові йти до кінця, вас точно вразять.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів, які точно варто подивитися.
Том Гарді зіграв детектива, який після невдалої операції опиняється у центрі кримінального хаосу. Фільм поєднує жорсткий екшн з глибокою драмою, занурюючи глядача у світ корупції та насильства. Вражаючі сцени та напружений сюжет тримають у напрузі до самого кінця.
Джейсон Стейтем повертається у ролі колишнього найманця, який намагається жити спокійним життям, але змушений знову взятись за зброю, щоб захистити свою родину. Фільм пропонує динамічний сюжет, яскраві кадри з бійками та емоційну глибину персонажів. Ідеальний вибір для шанувальників напружених бойовиків.
Новий бойовик розповість про чоловіка, який втратив роботу через трагічний нещасний випадок. Але на цьому його проблеми не закінчується. В центрі сюжету опиниться його вагітна дружина, яку потрібно врятувати. Але чи зможе він це зробити?
Науково-фантастичний фільм з Робертом Паттінсоном у головній ролі вже в центрі суперечок серед кіноманів. Історія про клонованого працівника, який постійно відправляється на смертельно небезпечні місії, вразить та здивує. Фільм досліджує теми ідентичності та самопожертви, поєднуючи глибокий сюжет з гарними візуальними ефектами.
Романтичний бойовик з Анєю Тейлор-Джой та Майлзом Теллером у головних ролях стане чудовим варіантом на вечір. Це історія про двох кілерів, які закохуються одне в одного, намагаючись залишити своє минуле позаду. Фільм поєднує заплутаний сюжет з емоційною глибиною, а тому не розчарує.
Вас може зацікавити
10 фільмів про шпигунів, вампірів та романтику
Надихаючі фільми з сюжетом, який запам'ятається надовго.