Настоящий экшн: 5 свежих фильмов, которые затянут с первых секунд

"Опустошение"

Том Харди сыграл детектива, который после неудачной операции оказывается в центре криминального хаоса. Фильм сочетает жесткий экшн с глубокой драмой, погружая зрителя в мир коррупции и насилия. Впечатляющие сцены и напряженный сюжет держат в напряжении до самого конца.

"Профи"

Джейсон Стейтем возвращается в роли бывшего наемника, который пытается жить спокойной жизнью, но вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить свою семью. Фильм предлагает динамичный сюжет, яркие кадры с драками и эмоциональную глубину персонажей. Идеальный выбор для поклонников напряженных боевиков.

"К жизни" (Ад Витам)

Новый боевик расскажет о мужчине, который потерял работу из-за трагического несчастного случая. Но на этом его проблемы не заканчивается. В центре сюжета окажется его беременная жена, которую нужно спасти. Но сможет ли он это сделать?

"Мики 17"

Научно-фантастический фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли уже в центре споров среди киноманов. История о клонированном работнике, который постоянно отправляется на смертельно опасные миссии, поразит и удивит. Фильм исследует темы идентичности и самопожертвования, сочетая глубокий сюжет с хорошими визуальными эффектами.

"Ущелье"

Романтический боевик с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях станет отличным вариантом на вечер. Это история о двух киллерах, которые влюбляются друг в друга, пытаясь оставить свое прошлое позади. Фильм сочетает запутанный сюжет с эмоциональной глубиной, а потому не разочарует.