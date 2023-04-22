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Справжні полтавські галушки із куркою: зірковий шеф-кухар розкрив секрети страви (відео)

Як приготувати полтавські галушки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Галушки є однією з українських національних страв. Є безліч варіантів їх приготування, втім найбільше славляться полтавські.

Рецептом таких галушок поділився зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт полтавських галушок із куркою

"Колись я жив в Полтаві і там закохався в їхні галушки з куркою. Смакота, а головний секрет - тісто, яке робили на домашньому кислому молоці. Зараз таке складно знайти. Але я знайшов ідеальний ложковий кефір", - говорить кулінар.

Інгредієнти для рагу на 3 порції:

  • 2-3 стегна курки (380-400 г м’якоті)
  • 140-160 цибулі
  • олія для смаження
  • 100 г сметани
  • чебрець, сіль та перець

Як приготувати

Стегенця слід зачистити від шкірки й кісток, нарізати шматками приблизно 2*2 см та обсмажити їх на олії.

Важливо, класти шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.

Після цього переверніть шматки на іншу сторону.

Гарно підрум‘янене м’ясо перекладіть у сотейник, а на тій самій пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець.

Готову цибулю додайте до курки у сотейник, залийте водою чи бульйоном на 1-2 см вище ніж продукт і поставте томитися на 1-1.5 години на маленькому вогні.

На середині готування посоліть і поперчіть, а наприкінці, коли частина рідини випарувалася, додайте домашню сметану (20-25%).

Тісто:

  • 165 г ложкового кефіру
  • 1 жовток
  • 250 г борошна
  • сіль та 2-2.5 г соди

"Або можна взагалі без жовтка - я помітив, що для цього тіста менше яєць краще. Тоді візьміть кефіру на 10 г більше", - радить Ярославський.

Як приготувати

Кефір змішайте з жовтком та сіллю, додайте просіяне борошно й соду і замішайте швидко тісто.

Відкладіть його буквально на 10 хвилин відпочити.

А тим часом підготуйте пароварку - каструлю з марлею та мискою зверху.

З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 см і наріжте їх у поперек шматочками, які трішки присипте борошном.

Готуйте на пару 2 хвилини.

Відкиньте у посудину, трохи змащену олією.

Коли всі галушки готові, з’єднайте їх з рагу і тушкуйте 3-5 хв. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.

"Отримуємо галушки у соусі. При необхідності, можна тушкувати трохи довше або доливати бульйон, щоб утворився саме соус", - говорить Ярославський.

Раніше ми ділились рецептом пирога "Бідний студент".

Читайте також про те, як приготувати найлінивіші голубці.

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